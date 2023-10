X pourrait fermer ses portes en Europe ? Elon Musk dément

Les obligations de l’Union Européenne au niveau de la modération pourraient faire fuir Twitter, indique Business Insider. Elon Musk dément totalement ces affirmations.

Elon Musk aurait l’idée en tête de retirer Twitter du marché européen, selon Business Insider. La nouvelle réglementation européenne mettant en place le DSA (Digital Services Act) oblige la plateforme à être transparente sur sa modération.

D’ailleurs, ce mercredi 18 octobre, la commission européenne s’est penchée sur les risques pour l’UE concernant la circulation de fausses informations sur les réseaux sociaux. Thierry Breton, le commissaire européen au numérique, est monté au créneau et a averti la semaine dernière les plateformes Twitter actuel X, Meta, Tiktok et Youtube les risques que pouvaient engendrer la guerre entre Israël et Hamas. Il avait expressément demandé de retirer les contenus dangereux conformément aux nouvelles obligations du DSA. Une enquête visant Twitter a d’ailleurs été ouverte pour la diffusion présumée de “fausses informations”, “contenus violents et à caractère terroriste” ou “discours de haine”.

Une question de coût

Toujours selon Business Insider, les utilisateurs européens représentent 9 % des quelque 400 millions d’utilisateurs actifs mensuels de Twitter. De plus, ces derniers mois, de nombreux internautes cessent d’utiliser la plateforme. Comme le précise le média américain, “entre 10 et 40 % selon les régions”.

Lors du rachat de la plateforme par Elon Musk, ce dernier avait indiqué la possibilité de fermer les marchés étrangers, pour se concentrer sur les États-Unis. Pour rappel, Elon Musk avait licencié entre 80 et 90 % des effectifs, notamment en Europe et dans les services de modération.

Si Twitter se retire du marché européen, la plateforme pourrait éviter des sanctions financières dans le cadre du DSA. Ces sanctions peuvent s’élever à 6 % du chiffre d’affaires mondial. Ce qui pour Twitter représenterait 240 millions de dollars si on se base sur le chiffre d’affaires de l’année 2022.

Elon Musk nie

Elon Musk s’est fendu d’un post sur X pour démentir l’article de Business Insider. “Encore un Business Insider totalement faux. Il ne s’agit pas d’une véritable publication.” peut-on lire sur son post.

Yet another utterly false Business Insider. They are not a real publication. — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2023

Source : BFM

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox