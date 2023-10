Patrick Drahi met les points sur les i, BFM TV n’est pas à vendre

Lors d’une réunion ce mardi avec les élus du personnel d’Altice France, le milliardaire a souhaité mettre les choses au clair au sujet d’une potentielle vente de ses chaînes.

Avec des déclarations contradictoires des cadres du groupe, Patrick Drahi a décidé de mettre les pieds dans le plat concernant l’avenir de BFM TV. Alors qu’un conseiller d’Altice France déclarait le sept septembre qu’une vente pouvait être envisagée, Arthur Dreyuss avait enchaîné avec un démenti.

Le message adressé par Patrick Drahi est maintenant on ne peut plus clair : « je dis et je redis que je ne suis pas vendeur. Je ne veux pas vendre et je ne vais pas vendre, et cela alors même qu’il y a beaucoup d’acteurs à vouloir acheter BFMTV. Ça fait plaisir ! » . Il affirme par ailleurs que même si les médias sont “un petit pôle, j’en suis très fier”.

La vente de ces actifs aurait pourtant pu être une solution pour combler la dette très importante du groupe, mais le milliardaire s’annonce “très serein” sur ce point, notamment après l’opération de refinancement lancée en début octobre qui a permis de repousser à 2027 sa première échéance de dette pour Altice International.

Source : Les Echos

