Le PDG d’Altice France dément envisager une vente des chaînes BFMTV et RMC

Si Dennis Okhuijsen, conseiller senior d’Altice France a ouvert la voie à une cession du pôle média du groupe, son PDG, Arthur Dreyfuss, a vite refermé la porte.

Il faudrait se mettre d’accord en interne. “Comme déclaré le 8 août lors de la conférence de résultats et le 28 août dans Le Figaro, et réaffirmé auprès des managers, salariés et représentants du personnel : Altice Media n’est pas à vendre”, l’actuel PDG d’Altice France, Arthur Dreyfuss a tenu à mettre les poins sur les i le 8 septembre sur X (ex-Twitter).

Pourtant, l’information selon laquelle les chaînes BFMTV et RMC pourraient être cédées à l’avenir afin de désendetter un peu plus le groupe, émane du propre camp d’Altice France et de SFR. A l’origine de la révélation, L’Informé le répète une seconde fois, retranscription des propos à l’appui, Dennis Okhuijsen, conseiller d’Altice France, a bel et bien déclaré le 7 septembre à New York devant des analystes financiers : “nous possédons d’autres actifs de grande valeur, comme les médias, donc, si nous pouvons obtenir un bon prix, cela pourrait être envisagé”. La confusion et les discordances semblent à leur paroxysme chez Altice en matière de communication. Il faut dire que le groupe de Patrick Drahi traverse une crise majeure. Frappé par une affaire de corruption, il doit également réduire sa dette de 60 milliards d’euros. Ses 92 data centers en France sont ne passe d’être vendus la bagatelle d’1 milliard d’euros, alors qu’ une vente partielle de SFR est à l’étude.

Dennis Okhuijsen, conseiller d'Altice France, a déclaré hier à New York : "Nous possédons d'autres actifs de grande valeur, comme les médias, donc, si nous pouvons obtenir un bon prix, cela pourrait être envisagé". Voilà la retranscription intégrale de ses propos : pic.twitter.com/zdcGScL8rr — l'Informé (@LInforme_) September 8, 2023

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox