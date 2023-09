Xavier Niel et des dirigeants bien connus d’Iliad placent leur pions dans un groupe de télécoms important, vers un rachat ?

Xavier Niel chercherait à atteindre le seuil de participation (30%) qui lui permettrait une OPA sur Milicom en Amérique du sud. Le magnat des télécoms a également obtenu la nomination du numéro 2 d’Iliad, Thomas Reynaud, en tant qu’administrateur du groupe et celle de Maxime Lombardini (président du conseil d’administration) en tant que chef de l’exploitation.

Connu pour sa marque Tigo en Amérique du Sud, le groupe Milicom a récemment vu la participation de Xavier Niel et sa Holding Atlas Investissement s’élever désormais à près de 25% après une entrée au capital à hauteur de 6,99% en novembre 2022. Si les observateurs ont d’abord pensé à une opération uniquement financière, tout porte à croire que l’ambition actuelle est bien plus importante.

Selon La Lettre de l’Expansion, le fondateur de Free aurait mandaté une banque d’affaires dans le but d’acquérir assez d’actions pour franchir le seuil de 30% au capital, pallier “au-delà duquel il est obligatoire de lancer une offre publique d’achat.”

Si le magnat des télécoms opère via sa holding Atlas Investissement, d’autres dirigeants de son groupe Iliad sont également de la partie. Fin mai 2023, trois administrateurs et pas n’importe lesquels ont été nommés au sein de l’opérateur leader du marché régional en Amérique latine et présent dans 9 pays : Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad, Nicolas Jaeger, directeur financier, et Michaël Golan, ex-numéro 2 du groupe.

Et ce n’est pas tout puisque depuis le 1er septembre, Maxime Lombardini, actuel vice-président d’Iliad, est “devenu le président et chef de l’exploitation de Millicom en charge de toutes les questions opérationnelles et financières”, révèle la parution hebdomadaire. Les pions sont donc placés, reste à savoir si une OPA est bien dans les plans de Xavier Niel à court terme, et par quel biais. En 2018, une autre de ses holding NJJ et Iliad ont acquis 64,5% du capital de l’opérateur Eir en Irlande pour 640 millions d’euros. Le groupe s’est récemment dit prêt à saisir des opportunités en France ou à l’international.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox