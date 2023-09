Nouveau : Free annonce offrir Canal+ et ses chaînes pendant 6 mois aux nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta

Les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta bénéficient gratuitement dès aujourd’hui de 8 chaînes Canal+ et des contenus d’Apple TV+ pendant 6 mois. Attention, l’offre est assortie d’un engagement d’un an.

Afin de booster ses recrutements, Free lance une offre spéciale Canal+ 6 mois inclus à destination des nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta pour leur faire bénéficier de tous les programmes cinéma, sport et séries de la filiale de Vivendi. Celle-ci comprend l’accès à 8 chaînes Canal+ dont la chaîne cryptée et Canal+ Box Office lancée en septembre, mais aussi au catalogue de droits sportifs (une grande affiche d’UEFA Champions League, une affiche de Ligue 1 Uber Eats, le meilleur de la Premier League et du TOP 14, 100% des Grands Prix de Formule 1 et 100% de la MotoGP…) ou encore à Apple TV+.

Cette offre exclusive est disponible jusqu’au 31 octobre seulement et activable dans un délai maximum d’1 mois suivant l’activation de la ligne Freebox à votre domicile. Seul bémol et pas des moindres, l’engagement est d’un an, l’abonnement sera ensuite facturé 27,99€ par mois par Canal+. Il faudra donc verser 6 mensualités à ce tarif au minimum soit près de 168€, avant de pouvoir résilier l’option si vous le souhaitez.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox