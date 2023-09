Les chiffres confirment que le 100% Fibre en 2025 est impossible selon l’Avicca

Alors que le régulateur a dévoilé la semaine dernière les derniers chiffres de déploiement de la fibre dans l’Hexagone au second trimestre, l’Avicca considère que le rythme ralentit, entre autres, prouve que l’objectif 2025 du gouvernement ne sera pas atteint.

Près de 20 millions d’abonnés fibre, 36.92 millions de foyers raccordables au 30 juin 2023, mais cela ne va pas assez vite. C’est le constat général de l’Arcep mais aussi de l’Avicca, qui exprime ses inquiétudes quant à l’objectif de proposer une connexion FttH à 100% de la France en 2025. La faute, selon l’association de collectivités, aux opérateurs privés.

Elle pointe du doigt un désintérêt total pour les 106 communes de la zone très dense, où seuls 50 000 locaux ont été rendus raccordables durant le deuxième trimestre 2023. “On pourrait certes dire que la responsabilité en incombe avant tout à l’Arcep, qui a défini en 2009 (et modifié en 2011) ce zonage dit très dense. Ce serait oublier trop vite que les grands opérateurs nationaux – et pas uniquement Orange – se sont battus à l’époque pour obtenir ce classement et ont tout fait pour en écarter l’action publique” assène l’Avicca.

Orange est notamment critiqué pour une volonté de fermer le cuivre dans ces zones “proportionnellement inverse au rythme de complétude des déploiements. Aussi, vouloir pousser, comme le fait Orange, à la fermeture du réseau ADSL dans un nombre croissant de communes de la zone très dense tout en y arrêtant les déploiements FttH est, disons-le courtoisement, incompréhensible“. L’organisation cite deux exemples frappants avec deux villes choisies comme territoire d’expérimentation de la fermeture du cuivre en zone très dense : à Rennes, le taux de complétude est passé de 92% à 93% en un an et à Vanves, elle a baissé d’1%.

Le déploiement en zone AMII est, lui aussi, ralenti et selon l’Avicca, l’État devrait désormais annoncer une fin des déploiements FttH au mieux en 2028 pour la zone privée. “A défaut d’être une annonce agréable à entendre, cela aurait au moins le mérite de la franchise…” ironise-t-elle. Tout n’est pas totalement négatif, le retard en zone AMEL évolue avec une très modeste accélération au deuxième trimestre par exemple. Si celle-ci reste insuffisante, une première échéance pourrait être tenue dans une zone où XP Fibre (SFR) opère.

Dans les zones peu denses, notamment les RIP, c’est la fin des records observés auparavant, mais le niveau des déploiements restes très élevé, malgré un certain ralentissement qui n’est pas comparable à celui observé dans les zones d’initiative privée. “Quand bien même, rappelons une fois de plus qu’il manquait déjà à l’appel 150 000 prises FttH pour tenir les prévisions de l’observatoire 2022 du THD. Le rattrapage attendu début 2023 n’arrive toujours pas” souligne l’Avicca qui affirme que ce sont avant tous les territoires les plus dynamiques qui ont atteint la complétude.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox