Bouygues Telecom et SFR offrent à leur tour les appels et SMS vers le Maroc à leurs abonnés

Comme pour la guerre en Ukraine, les opérateurs se mobilisent pour mettre cette fois à leurs abonnés mobile de communiquer sans surcoût avec leurs proches au Maroc après le tremblement de terre qui a touché le pays dans la nuit du 8 au 9 septembre.

Suite au séisme dévastateur, les quatre opérateurs nationaux se mobilisent en offrant les appels et SMS vers le Maroc à leurs abonnés. A contrario de Free Mobile et Orange, SFR et Bouygues Telecom n’ont pas communiqué officiellement sur leurs actions mais Jean-Noël Barrot, ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, l’a confirmé le 10 septembre sur X (ex-Twitter) :

“La gratuité est déjà effective pour les clients Bouygues, Free et Orange. Elle le sera ce soir à minuit pour les clients SFR. Merci aux opérateurs pour leur réactivité et leur mobilisation”.

Selon Tech&Co, les abonnés SFR et Red bySFR sont concernés par les appels et SMS gratuits depuis un mobile tout comme ceux de Bouygues Telecom et B&You. Du côté d’Orange, les clients mobile grand public (hors prépayés) et Sosh bénéficient des appels gratuits depuis la France vers les mobiles et fixes marocains. L’envoi de SMS/MMS est également offert jusqu’au 16 septembre 2023 inclus.

S’agissant de Free Mobile, seuls les forfaits 2€, 0€ et 19,99€ sont concernés. L’aide comprend 2h d’appels vers les fixes et mobiles et les SMS vers le Maroc jusqu’au vendredi 15 septembre inclus.

