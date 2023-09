Séisme : Free Mobile annonce offrir 2h d’appels et les SMS vers le Maroc à tous ses abonnés

Les opérateurs se mobilisent pour permettre à leurs abonnés de communiquer avec le proche au Maroc touché par un puissant tremblement de terre.

A la suite du séisme meurtrier qui a frappé le Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023, Free se mobilise en annonçant offrir à tous ses abonnés (forfaits 2€, 0€ et 19,99€) 2h d’appels vers les fixes et mobiles et les SMS depuis la France vers le Maroc jusqu’au vendredi 15 septembre inclus.

De son côté, Orange a également montré son soutien. Ses clients mobile grand public et Sosh bénéficient des appels gratuits depuis la France vers les mobiles et fixes marocains. L’envoi de SMS/MMS est également gratuit jusqu’au 16 septembre 2023 inclus. En Europe, les filiales d’Orange en Belgique, Pologne, Roumanie et Slovaquie ont également annoncé la gratuité des communications vers le Maroc.