Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : ça bouge pour les abonnés Freebox à la rentrée

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Freebox TV : 3 nouvelles chaînes TV débarquent gratuitement sur les Freebox à la suite d’un nouveau plan de service. Voyagez avec Trotters TV, disponible dans le bouquet basic sur le canal 212. Découvrez aussi TV Monaco sur le canal 900. Comme nous vous l’avions déjà annoncé , il s’agit la première chaîne publique généraliste de la principauté monégasque. Et enfin Mosaik Cristal, sur le canal 943. il s’agit d’une est une chaîne de télévision française qui propose des programmes pour les habitants de la région Grand Est. Plus d’infos…

Free ajoute 7 nouveaux films pour tous ses abonnés Freebox sur Oqee Ciné, une star à l’honneur : Will Smith. Plongez vous notamment dans After Earth, À la recherche du bonheur, Hitch et Hancock. Plus d’infos…

Free a lancé une mise à jour de son application officielle Freebox – Espace Abonné, avec des nouveautés. Dans la section Abonnement, retrouvez une nouvelle rubrique Télévision qui donne accès au code d’achat et permet de modifier le code parental directement. Il est aussi possible de consulter les abonnements aux chaînes ou packs, ainsi que la consommation VOD. Par ailleurs, il leur est désormais possible de souscrire à l’option Multi TV pour bénéficier du service Freebox TV sur un second téléviseur et d’accéder aux options de vidéos à la demande. Plus d’infos…

Free a déployé une nouvelle mise à jour d’Oqee sur le Player Pop et Android TV.Des soucis concernant l’affichage d’un programme lorsqu’on est revenu en arrière et d’affichage à la fin de la lecture d’un enregistrement ont été résolus. Un problème de qualité de résolution de la chaîne OQEE Ciné (40) est également de l’histoire ancienne. Dans le même temps, l’opérateur a corrigé le bug empêchant le lancement d’épisodes MyTF1 sur TV Sony. Plus d’infos…

Encore de nouvelles radios ajoutées sur la Freebox : une qui prête à confusion et une qui fait voyager, il s’agit de Sacré Radio qui n’a rien de religieux et qui diffuse de la musique Electro, Dance, Disco, Funk, Alternatif et Lounge. La seconde est Be Chic. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : un nouveau jeu PC tiré d’une licence bien connue disponible gratuitement : Football Manager 2023. Plus d’infos…

Free a modifié l’apparence des factures Freebox, que vous pouvez retrouver sur votre espace abonné, dans la rubrique “Mes factures”. Les informations affichées sont les mêmes qu’auparavant, seul le look change, dans un style plus arrondi. Plus d’infos…

Free lance une nouvelle mise à jour de Freebox Connect sur Android. La fonctionnalité de coupure planifiée du WiFi a été revue afin d’être plus simple à utiliser. De plus, une redirection vers les enregistrements TV de l’application OQee est désormais proposée aux abonnés Freebox Delta avec player Devialet. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile