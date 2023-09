La section domotique de la Freebox Delta délaissée

Si la Freebox Delta reste une offre très complète, sa fonctionnalité domotique ne semble pas faire l’objet d’un grand suivi.

Lors de son lancement, l’offre premium de Free se vantait de proposer énormément de services, y compris celle d’un appareil capable de gérer de nombreux équipements composant une maison connectée. Cependant, au fil des ans, cette section a vu arriver assez peu de nouveautés et semble aujourd’hui être arrivée au point mort.

Par exemple, l’application Freebox Home, lancée il y a plus d’un an, n’a pas été mise à jour depuis 9 mois sur iOS et Android. Elle était pourtant censée remplacer les fonctionnalités déjà intégrées dans l’application Freebox (Ex-Compagnon), dans la stratégie de l’opérateur de proposer une appli par usage. Et aujourd’hui, le Freenaute Tiino souligne que cela fait plus d’un mois que le site “SmartHome”, lancé en 2019 pour apporter de l’assistance aux utilisateurs des fonctionnalités domotique, affiche un message d’erreur. Et même avant que la page ne soit plus affichée, les mises à jour étaient très rares, avec des contenus assez maigres.

Il permettait pourtant d’accéder à des informations intéressantes, notamment des guides concernant le pack sécurité proposé en option avec la Freebox Delta. Sur ce point, heureusement, les utilisateurs peuvent encore retrouver des articles et sujets dédiés sur le site assistance.free.fr. On peut aussi relever le fait que le compte X Freebox Home, dédié à ces questions qui permettait une assistance sur ces questions parfois techniques, est laissé mort depuis le 8 février 2022.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox