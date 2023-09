Droits TV : le lot digital de Free Ligue 1 supprimé par la LFP pour les saisons à venir

La Ligue de Football Professionnel (LFP) va simplifier la mise en jeu des droits de la Ligue 1 pour la période 2024-2028.

La date fatidique de la mise aux enchères des droits TV du championnat français approche. Dans six jours, le 12 septembre, les acteurs du milieu pourront commencer à chercher à se positionner en déposant des dossiers, mais seulement deux lots sont prévus, selon les informations de l’Équipe. Et parmi ces changements, l’un d’entre eux pourrait impacter directement Free puisque le lot “digital” qu’il a obtenu pour les dernières saisons et ayant permis le lancement de son service Free Ligue 1 n’est pas mis en jeu seul.

En effet, la première proposition appelée “premium” prévoit, en plus de trois rencontres phare de chaque journée, l’acquisition des droits digitaux de la Ligue 1 pour la diffusion en quasi-direct. Un deuxième lot comprend pour sa part les six autres matches de la journée. Selon le quotidien, il s’agit ici d’une volonté de la LFP de « ne pas éparpiller son produit afin de conserver une cohérence et ne pas pénaliser le consommateur en l’obligeant à souscrire de trop nombreux abonnements ».

La LFP est confiante pour cet appel d’offre, “on vise le milliard d’euros, même si le contexte macroéconomique et financier est délicat. C’est peut-être un peu optimiste mais on a une marge de progression importante sur l’international” expliquait-il en juin dernier. Les dossiers pourront être déposés jusqu’au 17 octobre.

