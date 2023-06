Droits TV : la Ligue 1 remise en jeu en septembre prochain

La date a été fixée au 12 septembre prochain pour décider qui diffusera le championnat français dès la rentrée 2024.

Un sujet brûlant, mais la Ligue de Football Professionnel est confiante. D’après les informations de l’Équipe, l’assemblée générale de la LFP s’étant tenue ce mercredi 7 juin, a fixé le calendrier de l’appel d’offre pour les droits de la Ligue 1 avec un coup d’envoi de la consultation le 12 septembre. Les diffuseurs intéressés disposeront alors d’un mois pour déposer leur candidature.

Après un dernier appel d’offre s’étant soldé par l’échec de Mediapro, la LFP ne semble cependant pas démordre de l’intérêt pour le championnat et Vincent Labrune, son président affirmait hier dans les lignes du journal sportif : “On s’en tient au plan d’affaires élaboré en compagnie de CVC (le fonds d’investissement partenaire de la LFP) avec des revenus audiovisuels globaux (domestiques et internationaux) aux alentours du milliard d’euros. On vise le milliard d’euros, même si le contexte macroéconomique et financier est délicat. C’est peut-être un peu optimiste mais on a une marge de progression importante sur l’international. En France, c’est un peu plus compliqué, surtout quand l’acteur majeur, Canal+, ne souhaite pas participer. Mais on travaille, on voit des gens… “.

A l’heure actuelle, la LFP perçoit 624 millions d’euros par saison. 250 millions d’euros par an sont payés par Amazon pour 80 % des matches récupérés, Canal+ pour sa part débourse 332 millions annuels pour deux affiches, ce qui agace fortement la chaîne privée et Free débourse 42 millions pour du quasi-direct qu’il diffuse via son application Free Ligue 1, offerte à ses abonnés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox