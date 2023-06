“Koh-Lanta” : Quentin partage son expérience de la violence présente sur les réseaux sociaux

Sur ses plateformes de médias sociaux, Quentin, l’aventurier malchanceux de “Koh-Lanta : le feu sacré“, s’est ouvert sur les critiques des internautes à son égard.

Mercredi, après avoir été éliminé aux portes de la finale de “Koh-Lanta” 2023, Quentin a exprimé sa déception sur les réseaux sociaux en déclarant : “Nous vivons vraiment dans une pauvre France.” En tant que membre du “Puissance 4“, une alliance masculine formée dès le deuxième jour du jeu par Gilles, Nicolas, Frédéric et lui, le jeune charpentier de 26 ans a été victime d’une coalition inattendue de Julie et Tania. “C’est un jeu mais après, c’est des rêves qui se brisent. Je suis hyper déçu. C’est la pire place qu’on puisse imaginer. Clairement. C’est un désastre pour moi“, s’est confié, en larmes, le père de famille à Denis Brogniart et a ensuite partagé son désir ardent de remporter les 100 000 euros promis au vainqueur de “Koh-Lanta” afin de “construire une maison” pour sa famille.

Ce week-end, sur ses plateformes de médias sociaux, Quentin a abordé la violence des commentaires dont il a été la cible de la part des internautes. Lorsqu’un de ses abonnés lui a demandé comment il avait “géré les attaques et insultes“, le jeune homme a répondu : “Très très mal au début. Les critiques, les insultes sont très intenses parfois. Mais j’ai appris à faire la part des choses et surtout à arrêter de regarder ce que les gens écrivent publiquement… Certains ne se rendent pas compte de ce qu’ils disent ce que je pense. On insulte ma famille en DM. Maintenant, chacun sa vision des choses… Je me suis rendu compte qu’on ne pouvait pas plaire à tout le monde. Il y a toujours des ‘ultras’. Il faut apprendre à faire avec. Et ça me va très bien comme ça“.

Après 15 semaines de diffusion, la 24e édition de “Koh-Lanta” touchera à sa fin sur TF1 le mardi 13 juin prochain. Le mardi 6 juin, Julie, Tania, Nicolas et Frédéric s’engageront dans l’épreuve de l’orientation, un moment emblématique de l’émission. À la fin de cette étape cruciale, seuls trois d’entre eux se qualifieront pour l’épreuve mythique des poteaux, qui sera diffusée le 13 juin sur la chaîne. Les deux finalistes seront ensuite départagés par les votes du jury final. Denis Brogniart, depuis Paris, orchestrera en direct le dépouillement ultime de l’urne de l’émission.

Source : Pure Médias

