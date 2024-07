Canal+ se fait remettre en place par l’Arcom et propose in extremis de diffuser TPMP en différé pour éviter les dérapages sur C8

La chaîne de télévision C8 a annoncé son engagement à diffuser l’émission populaire “Touche pas à mon poste” (TPMP) de Cyril Hanouna avec un différé de 15 à 45 minutes. Cette décision, prise devant l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), fait partie des conditions pour le renouvellement de la fréquence de C8 sur la TNT.

Gérald-Brice Viret, directeur général de Canal + France, a affirmé que “C8 s’engage à mettre en place un nouveau processus nous permettant de garantir la maîtrise de son antenne.” La chaîne a précisé que la durée exacte du différé sera définie ultérieurement au sein de l’équipe de production. Cette initiative a pour objectif principal de prévenir les incidents en direct qui ont conduit à de multiples sanctions de la part de l’Arcom. Les dirigeants de C8 ont détaillé ce plan de différé lors de leur audition par l’autorité de régulation. Cette nouvelle mesure de différer vise donc à assurer une meilleure conformité aux normes de diffusion en vigueur et à éviter de futurs débordements.

Des antécédents de débordements

TPMP, avec pour son ton parfois provocateur et ses débats animés, a souvent été au cœur de controverses. Ces incidents ont entraîné des interventions répétées de l’Arcom, qui a imposé des sanctions à la chaîne pour divers manquements. En effet, lors de l’audition qui s’est déroulée ce matin, Benoit Loutrel le directeur général de l’Arcom a rappelé que sur les 8 dernières années, C8 cumule presque 8 millions d’euros d’amende. La chaîne la plus sanctionnée après C8 sur la même période, elle ne cumule que 380 000 € d’amende. Lors de multiples auditions, le sujet des débordements a été mis sur la table et les représentants de C8 répondent systématiquement que cela ne se reproduirait pas. Pour l’année 2024, C8 fait déjà l’objet de trois sanctions.

Cependant, Maxime Saada le PDG de Canal+ rappelle que Cyril Hanouna a un talent et une capacité à tenir un direct pendant des heures contrairement à d’autres incarnations d’autres chaînes. Des doutes avaient été émit concernant la capacité à générer cette ambiance particulière liée au direct avec une diffusion en différée. Toutefois, cela a été testé par les équipes de Franck Appietto le week-end et on conclut que cela est donc une possibilité envisageable au vu des résultats.

Source : La Dépêche

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox