TF1 : découvrez les nouveautés de la saison 2024-2025

TF1 a tenu sa conférence de presse annuelle pour dévoiler les programmes de la rentrée prochaine. Voici les grandes annonces faites par la chaîne ce jeudi 27 juin.

Avant de présenter les nouveautés, TF1 a souligné ses succès de l’année écoulée. Le retour de Danse avec les stars a attiré en moyenne 3,34 millions de téléspectateurs, malgré l’absence de plus d’un an et l’affaire Natasha St-Pier/Inès Reg. Koh-Lanta a rassemblé 3,39 millions de téléspectateurs en linéaire, avec un replay toujours très performant.

Les marques historiques renouvelées

TF1 continue de s’appuyer sur ses émissions phares. Mask Singer, The Voice, Koh-Lanta, Star Academy et Danse avec les stars sont toutes renouvelées pour l’année à venir. Bonjour !, la matinale orchestrée par Bruce Toussaint, continue également, attirant deux millions de téléspectateurs quotidiens.

Nouveautés dans Koh-Lanta et The Voice Kids

Koh-Lanta revient avec “La tribu maudite” où deux anciens aventuriers, Ugo Lartiche et Frédéric, seront chefs d’équipe. The Voice Kids accueille deux nouveaux coachs : Lara Fabian et Claudio Capéo, rejoignant Slimane et Patrick Fiori.

Le retour de Dorothée et de Qui Veut Gagner des Millions ?

Dorothée fait son grand retour à la télévision, accompagnée de Nikos Aliagas, pour une soirée spéciale retraçant sa carrière. Qui veut gagner des millions ? célèbre ses 25 ans avec Arthur animant depuis une salle de 5000 personnes, accueillant des personnalités comme Paul Mirabel et Michel Bounejah.

Nouveaux programmes et jeux

Arthur présentera un nouveau jeu, 10/10, combien tu te mets ?, où les participants s’auto-évalueront sur des thématiques variées. Hélène Mannarino et Denis Brogniart animeront Gladiators, un divertissement reprenant un format culte des années 90/2000.

TF1+ : L’accent sur le numérique

TF1 met en avant sa plateforme digitale TF1+. Tous les épisodes de Koh-Lanta, Star Academy et Secret Story seront disponibles. Qui dansera avec les stars ?, un programme exclusif, reviendra également, avec des réflexions sur de nouveaux formats mêlant stars d’Internet.

Sports et événements

TF1 reste l’interlocuteur privilégié de l’Équipe de France de football jusqu’en 2028, diffusant la Ligue des Nations et les qualifications pour la Coupe du monde 2026. La chaîne diffusera aussi l’Euro féminin 2025 et la Coupe du monde féminine de rugby en octobre 2025.

TFX et TMC : nouveautés et documentaires

Les chaînes TFX et TMC ne sont pas en reste. La Villa des cœurs brisés reviendra, tout comme Quotidien. Des nouveautés et des documentaires tels que Brigitte Bardot, portrait d’une icône et The Americas produit par Tom Hanks seront également proposés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox