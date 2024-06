M6 fait le plein de nouveautés pour la rentrée : le bilan et les annonces

Ce mercredi 26 juin, le groupe M6 a organisé sa conférence de presse annuelle afin de présenter les nouveautés de la rentrée.

La saison télévisuelle écoulée pour M6 a été marquée par des succès notables et quelques déceptions. Parmi les réussites, la dix-huitième saison de L’amour est dans le pré, qui malgré un triste bilan en matière de couples formés, a attiré en moyenne 4,3 millions de téléspectateurs. De même, la dix-huitième édition de Pékin Express a été suivie par 2,7 millions de fans, avec la victoire de Romain et Laura.

Cependant, tout n’a pas été rose pour M6. La nouveauté Destination X n’a fédéré qu’une audience moyenne de moins de 1,5 million de personnes. De plus, Le Juste Prix, animé par Éric Antoine, a vu ses scores d’audience s’éroder. Mais la chaîne ne compte pas en rester là et prépare une rentrée pleine de surprises.

Retour des émissions culte : Le Maillon Faible, The Island, et Plus Encore

Lors de la conférence de presse, les dirigeants ont dévoilé une série de nouveautés et de retours attendus pour la prochaine saison. Le Maillon Faible, animé par Vincent Dedienne, fera son grand retour avec des célébrités comme Florence Foresti, Monsieur Poulpe et Arnaud Ducret. The Island reviendra également avec Loury Lag et des participants tels que Terence Telle, Julien Cohen et Pierre-Ambroise Bosse. Autre retour notable : Que le meilleur gagne, un jeu emblématique des années 90, sera présenté par Philippe Lellouche et Anne-Sophie Girard.

Les nouvelles émissions de la rentrée

M6 introduira plusieurs nouvelles émissions pour diversifier son offre. 99 à battre mettra en compétition 100 candidats à travers 99 jeux, avec un seul gagnant qui repartira avec 100 000 euros, rappelant l’esprit de “Squid Game”. On n’est pas d’accord, animé par Julien Courbet, proposera des médiations pour résoudre des conflits entre Français. Le grand test verra Stéphane Rotenberg et Mac Lesggy animer un quiz géant. Karine Le Marchand reviendra avec Une Ambition Intime, accueillant Gérald Darmanin, Sandrine Rousseau, Jordan Bardella et Fabien Roussel.

W9 et 6ter : nouveautés et retours

W9 ressuscite Secrets d’actualité, un magazine anciennement présenté par Laurent Delahousse. Issa Doumbia animera Vidéo Quiz, un nouveau jeu où six célébrités s’affronteront. La chaîne continuera également de miser sur le sport avec la diffusion des matchs de préparation de l’Équipe de France féminine et des U21 masculins.

Sur 6ter, une nouvelle saison de Les Reines de la route est prévue, ainsi qu’une déclinaison intitulée Les Reines de la route à la neige. Une autre nouveauté, Return Masters, mettra en compétition cinq binômes pour découvrir qui aura eu le plus de flair dans le choix de colis mystères.

Paris Première et Téva : nouveaux visages et programmes

Laurent Baffie rejoint Paris Première pour animer Vox Populi, une émission où il partira à la rencontre des Français. La chaîne diffusera également une quarantaine de spectacles. Sur Téva, les téléspectateurs retrouveront Piquantes, présentée par Nicole Ferroni, et une nouvelle saison de Orgasmiq avec Juliette Tresanini. Grande nouveauté pour cette dernière, les hommes seront désormais invités à participer.

