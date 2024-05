Freebox : bénéficiez d’une chaîne offerte dès maintenant et durant tout le mois de juin

La chaîne Boomerange+1 est offerte dès maintenant sur la Freebox et jusqu’au 1er juillet

Comme il le fait plus ou moins régulièrement, Free propose à tous ses abonnés la mise au clair d’une chaînes de Freebox TV durant tout un mois. Cette fois-ci, c’est la chaîne Boomerang+1, canal 146 de Freebox TV, qui est concernée puisqu’elle est accessible gratuitement dès maintenant et jusqu’au 1er juillet.

Boomerang et la petite soeur de Boomerang (qui est elle incluse de manière permanent pour tous les abonnés Freebox) avec des programmes décalés d’une heure. Boomerange+1 est spécialisée dans la diffusion de dessins animés et de programmes pour enfants. Elle propose un large éventail de contenus, allant des classiques de l’animation aux séries originales. Parmi les classiques, on retrouve des dessins animés emblématiques tels que “Les Pierrafeu”, “Scooby-Doo”, “Tom et Jerry”, et “Les Jetson”, qui continuent de captiver les jeunes générations tout en suscitant la nostalgie chez les parents.

En plus de ces classiques, Boomerang offre des versions modernisées de ces séries, comme “Le Show de Tom et Jerry” et “Be Cool, Scooby-Doo!”, permettant de redécouvrir ces personnages avec des histoires et des styles actualisés. La chaîne développe également ses propres programmes originaux, tels que “Grizzy et les Lemmings” et “Pat le chien”, ajoutant ainsi de nouveaux personnages et univers à son répertoire.

Comme d’habitude, pour bénéficier de cette mise au clair, il n’y a aucune manipulation à réaliser, il suffira de vous rendre sur le canal 146 de Freebox TV (depuis OQee ou depuis votre Freebox) à partir de maintenant.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox