Ligue 1 : nouveau rebondissement, le patron de Canal+ dément les dernières révélations du Parisien et de L’Equipe

L’épineux dossier des droits TV de la Ligue 1 dont le prochain diffuseur semble encore loin d’être connu, le devient davantage. le président du directoire de Canal+, Maxime Saada, dément aujourd’hui avoir discuté d’un deal avec BeIN Sports tel qu’évoqué dans la presse.

C’est à n’y rien comprendre, au point qu’il sera nécessaire d’attendre à minima mercredi prochain et la tenue du conseil d’administration de la LFP pour espérer y voir plus clair, ou tout simplement attendre des annonces officielles. Alors que Le Parisien et L’Equipe s’accordent à dire qu’un accord à été discuté entre Bein Sports et Canal+ pour la reprise de Ligue 1, refusé par la filiale de Vivendi qui en position de force pourrait faire baisser le prix espéré de 700 millions d’euros pour les droits domestiques à moins de 500 millions d’euros, le patron de Canal+, Maxime Saada nie en bloc ce 31 mai sur le réseau social X : “Quasiment tout est faux concernant Canal+ dans ce papier de L’Equipe… De même que ceux rapportés dans Le Parisien avant-hier. Aucun “deal” tel que celui indiqué n’a été discuté, les montants de valorisation ou d’abonnés “estimés” par Canal+ ne sont pas les nôtres, etc. #intox”.

Début mai, Maxime Saada avait déjà tenté de mettre les points sur les i dans un entretien accord au Figaro: “Nous n’avons pas participé à l’appel d’offres. Nous ne participons pas aux discussions de gré à gré. Nous n’avons pas d’accord avec DAZN ou beIN sur la suite. Lorsque le processus de vente des droits de la ligue sera finalisé, nous aviserons”.

