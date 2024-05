La couverture fibre et mobile de Free continue de s’améliorer, l’opérateur fait le point de manière détaillée

36,2 millions de foyers français sont désormais éligibles à la fibre de Free. Sur le mobile, l’opérateur annonce couvrir 99,6% de la population en 4G et 94,9% en 5G.

Premier recruteur depuis deux ans sur le fixe et le mobile, Free a confirmé haut la main son leadership lors du 1er trimestre 2024 avec le gain au total de près de 300 000 nouveaux abonnés alors que dans le même temps Orange et SFR en ont perdu. Pour séduire, Free poursuit le déploiement de ses réseaux, notamment mobile dont la qualité ne cesse de s’améliorer. Lors de la présentation de ses résultats trimestriels le 30 mai, l’opérateur a annoncé couvrir fin mars 99,6% de la population en 4G et 94,9% en 5G. En retard sur ses concurrents en matière de déploiement de la bande 3,5 GHz laquelle apporte plu de débit, Free Mobile assure couvrir tout de même 46,6% de la population dans cette bande. Au 1er mai, l’ex-trublion comptait selon l’ANFR 19 346 sites 5G techniquement opérationnels grâce au déploiement massif de la fréquence 700 MHz, dont 6096 en 3,5 GHz. Sur la 4G, Free Mobile comptait 26650 sites, faisant quasiment jeu égal avec SFR et Bouygues Telecom.

Sur le fixe, Free dont 77% de ses abonnés disposent aujourd’hui d’une connexion fibre soit au total 5,7 millions de clients, continue de proposer ses offres Freebox en fibre optique à de plus en plus de Français. “A fin mars 2024, notre fibre dessert 36,2 millions de foyers en France (+ 900 000 au T1), dont 7,2 millions logements en zone très dense (couverture 98,7% des lignes) et 28,9 millions hors zone très dense (couverture de 95,4 %)”, indique-t-il.

Fin décembre 2023, 38 millions de locaux étaient éligibles au total à la fibre en France métropolitaine, Free va donc remplir son objectif d’être présent sur chacune des lignes déployées. La part des prises raccordables aux réseaux de fibre optique éligibles à au moins quatre opérateurs augmente, elle s’élève à 83% en 2023 contre 75% en 2022 selon l’Arcep.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox