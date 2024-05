Free Mobile, seul maître à bord sur le gain d’abonnés face à une concurrence qui n’y arrive pas

Quand SFR perd près de 500 000 abonnés en trois mois sur le mobile, Free Mobile en gagne 212 000.

Mais qui arrêtera Free Mobile dans sa conquête de nouveaux abonnés ? Pour le moment, ni Orange, SFR et Bouygues Telecom n’ont trouvé la solution, la faute à leur stratégie d’augmenter leurs prix sous couvert de l’inflation. L’ex-trublion en profite pour enchaîner les performances. Le premier recruteur sur le segment depuis 2 ans, a commencé l’année sur les chapeaux de roues avec l’annonce ce 30 mai du gain de 212 000 nouveaux abonnés, très loin devant ses rivaux. Dans le détail, Free Mobile a écoulé 239 000 forfaits 4G/5G et en a perdu 27 000 sur son offre à 2€.

De leur côté, Bouygues Telecom et Orange ont respectivement recruté 27 000 et 9 000 abonnés sur le mobile alors que SFR en a perdu 487 000. Chez Free Mobile, près de 75% des abonnés ont adopté un forfait 4G/5G ce qui lui permet de parfaire un peu plus son revenu moyen par abonné (ARPU), lequel grimpe à 12,2€ fin mars 2024 (+3,3%). L’amélioration continue du réseau 4G et 5G de Free Mobile ainsi que ses offres attractives comme son forfait phare incluant 300 Go et l’application TV Oqee à 19,99€/mois, font aujourd’hui toute la différence. Les avantages Freebox donnant accès à un forfait mobile avec data illimitée à 9,99€/mois ou 15,99€/mois permettent également à l’opérateur de séduire de manière durable. Le succès de son lancement dans les Caraïbes pèse aussi dans la balance. Cette semaine, l’opérateur a d’ailleurs lancé un nouveau forfait attractif dans les territoires français ultramarins de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Grâce à cette dynamique commerciale très solide, la croissance des revenus des services mobiles facturés aux abonnés (558 millions d’euros) s’est accélérée au premier trimestre 2024 pour atteindre 9,5 %. “Ceci est dû au gain en nouveaux abonnés et par l’augmentation de l’ARPU facturé aux abonnés ainsi qu’un effet mix favorable”, précise Free Mobile qui compte désormais 15, 2 millions d’abonnés sur le segment. A voir aussi : “Free annonce une nouvelle performance sur le fixe au 1er trimestre avec “le succès du lancement de la Freebox Ultra”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox