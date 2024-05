Bouygues Telecom gagne moins d’abonnés fixe et mobile au 1er trimestre, baisse de son chiffre d’affaires

Après Orange, Bouygues Telecom présente ses résultats sur les trois premiers mois de l’année 2024. Bilan : 17 000 nouveaux abonnés mobile et 38 000 sur les box. Ses revenus globaux baissent de 2%.

Tout en transparence, Bouygues Telecom dévoile ce 7 mai ses résultats commerciaux et financiers pour le 1er trimestre. Pour la première fois depuis longtemps, les voyants ne sont plus tous au vert, entre léger ralentissement des recrutements sur les deux segments et baisse du chiffre d’affaires.

À fin mars 2024, son parc forfait mobile hors MtoM comptait 15,5 millions de clients, grâce à la conquête de 17 000 nouveaux abonnés sur les 3 premiers mois de l’année, contre 27 000 nouveaux clients au premier trimestre 2023 alors qu’il venait d’être impacté par sa politique de hausse des prix sous couvert de l’inflation. Aujourd’hui, l’opérateur estime que marché suit une croissance modérée, c’est le cas sauf pour Free Mobile, seul acteur à avoir recruté massivement l’année dernière.

Sur le fixe, Bouygues Telecom cherchera cette année à confirmer son rang de deuxième meilleure recruteur sur le segment. Sur les trois premiers mois de l’année, il a séduit 38 000 nouveaux abonnés, contre 47 000 il y a un an pour un par total de 4,9 millions de box. Ce ralentissement pourrait permettre à Free de prendre une longueur d’avance, il faudra toutefois attendre la présentation de ses résultats le 30 mai pour le savoir.

Sur la fibre, le FAI a attiré 134 000 nouveaux clients sur le premier contre 148 000 il y a un an, il comptait fin mars 3,7 millions d’abonnés FTTH. Le taux d’adoption à la fibre continue d’augmenter et atteint 75%, contre 67% un an auparavant.

Globalement, Bouygues Telecom fait mieux qu’Orange qui a déjà dévoilé ses chiffres. L’opérateur historique a sur la même période recruté seulement 9000 nouveaux abonnés sur le mobile, et en a perdu 43 000 sur le fixe.

“Reflet de cette activité commerciale, le chiffre d’affaires facturé aux clients ressort à 1,5 milliard d’euros, en hausse de 5% par rapport au premier trimestre 2023, bénéficiant de la croissance des bases de clients Mobile et Fixe et de la solidité des ABPU, en particulier dans le Fixe”, indique Bouygues Telecom.

Le revenu moyen par abonné sur les box augmente de 2,2 € à 32,5 € par client par mois, avec la poursuite de la stratégie de tarification fondée sur la valeur. Sur le mobile, celui-ci est stable à 19,7 € par client par mois, confirmant la migration de certains clients vers des forfaits plus économiques.

Néanmoins, le chiffre d’affaires de l’opérateur baisse de 2% à 1,899 milliards d’euros par rapport au premier trimestre 2023, “impacté par la baisse du chiffre d’affaires Autres (-21% sur un an), essentiellement en raison de la baisse du chiffre d’affaires Travaux”, explique un communiqué.

L’EBITDA après Loyer atteint 429 millions d’euros, “soutenu par la croissance du chiffre d’affaires facturé aux clients et une gestion rigoureuse des coûts”, révèle également l’opérateur dont les investissements d’exploitation bruts hors fréquences s’élèvent à 476 millions d’euros à fin mars 2024, en baisse de 9% sur un an.

