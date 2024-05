Free Caraïbe lance sa “Giga Révolution” avec un nouveau forfait pas cher

Nouveau Forfait Free Caraïbe 300 Go/mois en 4G/4G+ en zone locale et 35 Go/mois depuis plus de 50 destinations.

Free Caraïbe fête ses 2 ans et continue de chambouler le marché des télécommunications mobiles sur les territoires français ultramarins de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Après une première offre 120 Go, simple et généreuse à 9,99€/mois sans engagement, Free Caraïbe frappe fort une nouvelle fois ce mardi 28 mai, avec une 2ème offre inédite : un forfait de 300 Go en 4G (dans la zone locale) avec 35 Go en roaming depuis plus de 50 destinations pour seulement 15,99€/mois et sans engagement.

Cette offre inclut aussi les appels illimités, SMS/MMS ainsi que 14 nouvelles destinations : Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Dominique, Grenade, Îles Caïmans, Îles Turques-etCaïques, Îles Vierges britanniques, Jamaïque, Montserrat, Saint-Kitts-etNevis, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Le forfait à 9,99€/mois qui inclut 120Go/mois reste quant à lui toujours accessible.

“Depuis 2 ans, les équipes Free Caraïbe travaillent au quotidien pour apporter aux abonnés un service de qualité notamment sur la partie réseau. Au total, 50 millions d’euros ont été investis afin de moderniser le réseau radio et les débits.” Aujourd’hui, le réseau mobile de Free Caraïbe couvre ainsi en Martinique et en Guadeloupe plus de 99% de la population en 4G, à Saint-Barthélemy plus de 97%, à Saint-Martin plus de 96% et enfin en Guyane plus de 87%”, indique l’opérateur.

L’opérateur compte désormais une boutique en Guadeloupe et 16 points de vente chez ses partenaires, sa présence physique est identique en Martinique. En Guyane, 14 points de vente sont recensés, une première boutique ouvrira prochainement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox