Orange veut utiliser l’IA pour proposer le forfait le plus adapté à ses clients

L’intelligence artificielle s’invite partout dans les télécoms, y compris dans la gestion client.

Orange, Free/Iliad, Bouygues, SFR, les opérateurs s’investissent tous dans l’intelligence artificielle à différents niveaux. En novembre dernier, Orange présentait par exemple Find, un logiciel qui permet entre autres aux téléconseillers de trouver une information rapidement et en langage naturel, pour informer plus vite les clients à l’autre bout du fil.

Mais ce modèle pourrait avoir d’autres utilités pour Orange, qui teste d’autres cas d’usages pour mieux comprendre ses presque 300 millions de clients européens. Ainsi, des essais sont lancés en France et en Pologne pour prédire le forfait mobile qui serait susceptible d’intéresser le client, en prenant en compte la consommation de données, les voyages à l’étranger… Si pour l’instant, c’est toujours l’opérateur qui met en place et concoit ses offres, l’IA va être de plus en plus en mesure de proposer celle vous qui convient le plus.

Source : Les Echos

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox