Free lance avec Disney+ un jeu concours spécial Taylor Swift

Un nouveau partenariat entre la firme de Mickey et l’opérateur de Xavier Niel pour vous proposer de gagner le tout dernier album de Taylor Swift.

La tournée de Taylor Swift a beaucoup fait parler d’elle, la chanteuse lauréate de 14 Grammy Awards fait même l’objet d’un film documentaire The Eras Tour (Taylor’s Version), disponible uniquement sur Disney+. Pour l’occasion et pour célébrer le succès de la chanteuse, Free et le service de SVOD on lancé un jeu concours qui permet de gagner son dernier album THE TORTURED POETS DEPARTMENT.

Pour cela il vous suffit de répondre au questionnaire présent sur cette page. Il faudra bien sûr respecter les délais et le concours prend fin le dimanche 2 juin à 16, les gagnants seront contactés le jour même. Pour rappel, Disney+ est inclus avec l’abonnement Freebox Ultra dans sa version avec publicités et proposer en option pour les autres Freebox, à l’exception de la Freebox Révolution. L’offre permet de regarder des films et séries Disney sur plusieurs appareils, avec des abonnements Standard (5,99€/mois avec pub, 8,99€/mois sans pub) et Premium (11,99€/mois) offrant différentes résolutions et options.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox