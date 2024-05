Une nouvelle arnaque vise les abonnés Amazon Prime, attention à ce mail

Le hameçonnage (phishing) continue de faire des ravages et les escrocs ciblent souvent des abonnés imprudents. Cette fois ce sont les clients Amazon Prime qui sont ciblés.

Les mails de hameçonnage continuent d’être utilisés pour piéger les internautes peu prudents ou mal informés. Une campagne de faux courriels circule en ce moment, copiant la mise en forme et le style des emails officiels d’Amazon.

On peut y lire ce message : “Dernier jour d’essai “Prime Vidéo”. Le renouvellement automatique de votre abonnement s’est effectué avec succès. Une facture vous sera envoyée sur l’adresse email. Vous disposez de 5 jours pour annuler votre commande en cliquant sur le bouton ci-dessous. Vous pouvez suivre l’état de votre commande ou modifier celle-ci dans Vos commandes.”

Le tout avec un montant affiché affolant de 380€ par an, alors que la formule d’abonnement annuelle s’élève à 69.90€. Il faut bien sûr l’ignorer, mais si le lien est suivi, il vous dirigera vers un faux site qui vise à soutirer des informations personnelles ou même probablement de l’argent. Puisque l’abonnement Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et dans la nouvelle offre Freebox Ultra et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe, vous pouvez être ciblés.

Si vous le recevez, supprimez-le directement ou vous pouvez rapporter ce faux email et d’autres directement à Amazon, en envoyant une capture d’écran à l’adresse suivante : reportascam@amazon.com.

Source : Les Numériques

