Iliad confirme son leadership européen avec une croissance à deux chiffres et plus de 49 millions d’abonnés

Tous les voyants restent indiscutablement au vert pour le groupe Iliad lors du 1er trimestre 2024 avec le gain de 698 000 abonnés sur ses trois géographies et un chiffre d’affaires en hausse de 11,2%.

On ne change pas une équipe qui gagne. A l’instar de l’année 2023, “les résultats du 1er trimestre 2024 sont solides et confirment notre leadership européen à la fois en termes de croissance du chiffre d’affaires et de recrutement de nouveaux abonnés mobile et fixe”, résume ce 30 mai le groupe Iliad lors de la publication de ses résultats trimestriels.

Avec le gain de 698 000 nouveaux abonnés en France, Italie et Pologne, le groupe continue en effet de gagner des parts de marché sur tous ses segments tout en réaffirmant son “ambition d’atteindre un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros et de devenir le 5ème opérateur mobile européen en 2024”. Désormais, il compte 49,21 millions d’abonnés.

Lors du 1er trimestre 2024, la croissance de son chiffre d’affaires a grimpé de 11,2% à 2,43 milliards d’euros, “portée par les 3 géographies : la France enregistre la plus forte croissance de son chiffre d’affaires trimestriel depuis près de 10 ans (+10,0%), la Pologne accélère à +13,8% (+10,2% au trimestre précédent) avec une croissance organique en amélioration (+5,0% contre +3,0% au 4ème trimestre 2023) et un effet de change favorable, et l’Italie reste en forte croissance à +12,8%”, se félicite Iliad.

Iliad Italia premier sur tous les plans en Italie

Dans le détail, Iliad a ainsi recruté au total 297 000 nouveaux abonnés en France. En Italie, il garde pour le 24ème trimestre consécutif sa place de leader des recrutements sur le mobile avec 276 000 nouveaux abonnés nets, un chiffre qui permet à iliad Italia de franchir le cap des 11 millions d’abonnés. L’opérateur qui vient de fêter ses 6 ans, termine également leader des recrutements sur le fixe ce trimestre (parmi les 5 plus grands opérateurs télécoms en Italie) avec 38 000 nouveaux abonnés recrutés, son meilleur trimestre depuis celui du lancement de son offre en janvier 2022.

En Pologne, la performance commerciale reste solide pour son opérateur Play qui continue a gagné 73 000 nouveaux abonnés et et termine une nouvelle fois leader des recrutements. Sur le segment fixe, les recrutements nets atteignent 14 000 unités, “une croissance modérée dans un contexte concurrentiel intense.”

Un flux de trésorerie au top

Au total, l’EBITDAaL du groupe atteint 878 millions d’euros au 1er trimestre et progresse de 12,2%2. “Cette amélioration de la rentabilité vient en grande partie de la France qui voit son EBITDAaL progresser de 15%, suivi de l’Italie (+11,7%). Celui de la Pologne progresse de 5,5%, mais recule de 2,5% en monnaie locale suite à la mise en place au 1er avril 2023 du contrat de prestation avec PŚO”, précise un communiqué.

[T12024] Le @GroupeIliad est n°1 de la croissance en Europe 🇪🇺 Nous allons continuer de changer de dimension tout en faisant vivre l'esprit "iliad" #AI #cloud #datacenter 👉 https://t.co/ZG470hYhGW pic.twitter.com/D8pylmJ6hA — Thomas REYNAUD (@TomReynaud1789) May 30, 2024

Cette croissance du résultat d’exploitation avant dotation aux amortissements des immobilisations, permet de faire progresser le résultat net du groupe au 1er trimestre de 56%. S

Sur les 12 derniers mois, soit de mars 2023 à mars 2024), Iliad a investi 1,88 milliard d’euros dans ses infrastructures et ses équipements de réseaux et d’abonnés (dont 418 millions d’euros au 1er trimestre 2024, en recul de 24,4%).

Enfin, le Free Cash-Flow opérationnel double pour atteindre 460 millions d’euros, renforçant la structure financière du groupe. “Le niveau de nos liquidités est excellent, avec 1,1 milliard de trésorerie et 3,1 milliards d’euros de disponibilités à fin mars”, indique par ailleurs Iliad qui est est devenu l’actionnaire de référence du groupe Tele2 “après la finalisation, fin avril, de la deuxième tranche de la transaction avec le Groupe Kinnevik, nous permettant de détenir 18,8% du capital et 28,8% des droits de vote de Tele2”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox