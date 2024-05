Iliad fête 6 années de succès en Italie et passe un nouveau cap

La filiale italienne d’Iliad est le premier recruteur sur le mobile chaque trimestre depuis son lancement il y a 6 ans. L’opérateur compte désormais plus de 11 millions d’abonnés.

La rivoluzione d’Iliad en Italie fête aujourd’hui ses 6 ans. Depuis son lancement en mai 2018, l’opérateur a considérablement transformé le marché des télécommunications sur le mobile de l’autre côté des Alpes avant de se lancer sur le marché des box. Très vite, la filiale italienne d’Iliad a su s’imposer comme un acteur incontournable du secteur, grâce à une stratégie basée sur la transparence, l’innovation et des tarifs compétitifsSon arrivée a eu un effet boule de neige sur l’ensemble du marché. Ses concurrents ont été contraints de revoir leurs offres et de baisser leurs prix pour rester compétitifs. Cette concurrence accrue a largement bénéficié aux consommateurs italiens, qui profitent désormais de tarifs plus bas et de services de meilleure qualité.

“Nous avons parcouru un long chemin, avec plus de 11 millions d’Italiens qui ont fait confiance à Iliad Italia. Et l’aventure continue : pour le 24ème trimestre consécutif, Iliad Italia est le premier opérateur en termes de recrutement, avec 276 000 nouveaux abonnés nets recrutés au 1er trimestre”, a salué pour l’occasion sur X, Thomas Reynaud, directeur général de la maison-mère Iliad. Aujourd’hui, l’opérateur séduit avec notamment un forfait 5G 200 Go à 9,99€/mois.

Sur le fixe, le FAI propose son Iliadbox (serveur Pop WiFi 7) à 19,99€/mois pour ses abonnés mobiles ou à 24,99€ pour les autres. Il y a un an, Iliad Italia a lancé une autre révolution commerciale, cette fois sur le marché des entreprises avec Iliad Business. En 2023, le chiffre d’affaires d’Iliad Italia a augmenté de 14,5%, à plus de 1 milliard d’euros.

