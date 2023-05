Iliad lance sa “seconde révolution” en Italie et débarque sur le marché des entreprises avec une offre mobile canon

Iliadbusiness est né. Après Free en France, le groupe de Xavier Niel adresse à présent le marché des entreprises en Italie en lançant une offre mobile complète.

Près de cinq ans après son entrée sur le marché mobile italien et après avoir gagné la confiance de plus de 9,6 millions d’utilisateurs , Iliad ambitionne désormais de chambouler radicalemen le segment de la téléphonie mobile professionnelle avec une offre attractive à 11,99 € HT par mois.

Dans un moment historique caractérisé par un coût de la vie élevé et des prix toujours plus élevés, où les entreprises, petites et grandes, se retrouvent confrontées à des défis quotidiens de plus en plus complexes, Iliad ne déroge pas à son ADN, à savoir “garantir une offre transparente, généreuse et simple”.

Pour conquérir le marché, l’opérateur lance ce 4 mai une seule et unique offre business comprenant 220 Go en 4G, 4G+ et 5G, minutes et SMS illimités vers fixes et mobiles en Italie au prix de 11,99€ par mois + TVA, garanti à vie, sans frais cachés et sans contrainte de durée. Une enveloppe de 15 Go est dédiée au roaming dans l’UE, minutes et SMS illimités. Enfin, ce forfait permet 300 minutes pour les appels depuis l’Italie vers les fixes et les mobiles de 51 pays.

Par ailleurs, Iliad souhaite apporter un soutien concret à ceux qui amènent leur entreprise hors de l’UE avec une offre dédiée à une large liste de pays, plus stratégiques pour les entreprises italiennes. Pour cela, 5 Go de data et 60 minutes de roaming sont inclus dans 30 pays, comme la Suisse, la Chine, les Emirats Arabes Unis, l’Inde, le Canada, le Brésil.

“La révolution commerciale se traduit également par les besoins d’assistance spécifiques des entreprises et des numéros de TVA. C’est pourquoi Iliad propose une assistance sans bots mais uniquement avec des consultants, actifs 24h/24 toute l’année, avec une nouvelle ligne dédiée aux entreprises, le 176, pour s’informer sur l’offre et demander une assistance spécialisée”, apprend-on. Selon lui, 54 millions d’heures sont perdues chaque année par les entreprises et les numéros de TVA en Italie essayant de résoudre des problèmes avec leur offre mobile pro.

L’offre Iliadbusiness s’adresse à toutes les entreprises : entreprises, titulaires d’un numéro de TVA qui peuvent choisir d’activer une ou plusieurs SIM puis les gérer de manière simple et intuitive. L’opérateur est le premier en Italie à inclure l’option de ne garder les cartes SIM actives que lorsqu’elles sont réellement utiles, comme cela arrive souvent dans le cas d’activités saisonnières, et donc de suspendre temporairement – jusqu’à 24 mois – une ou plusieurs cartes SIM. La SIM peut ensuite être réactivée directement depuis l’Espace Personnel, en quelques clics, moyennant une contribution de 4,99 € + TVA.

Enfin, tous les utilisateurs professionnels souscrivant à au moins une offre Giga 220 Business pourront accéder à un forfait data only baptisé “Business Data 180”. Celui-ci comprend 180 Go en 4G, 4G+ 5G en Italie , 15 Go dans l’UE et 5 Go dans 30 pays hors UE, à 9,99€ HT par mois.

En parallèle, l’opérateur propose également un abonnement McAfee Business Security pour protection complète contre les virus et les menaces en ligne sur 3 appareils pour 1,99 € + TVA par mois pour chaque licence.

Benedetto Levi, PDG d’iliad a déclaré : « La révolution d’iliad ne s’arrête pas et nous sommes aujourd’hui aux côtés du segment des entreprises pour soutenir concrètement ceux qui contribuent au développement et à la croissance économique du pays, toujours fidèles à nos valeurs. Avec le lancement d’iliadbusiness, nous répondons au besoin de toujours plus de transparence et d’offres dédiées de milliers de professionnels et d’entreprises italiens, garantissant des tarifs clairs et simples, devenus aujourd’hui la marque de fabrique d’iliad ».

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox