Attention à ce nouveau genre d’arnaques high-tech qui sévit de plus en plus

L’antivirus McAfee alerte sur les pièges utilisant le clonage de voix par intelligence artificielle.

L’I.A fait de plus en plus partie de nos vies et les malfrats s’en emparent pour piéger de plus en plus de gens. Une étude menée par McAfee affirme qu’un quart des Français a déjà été confronté à une arnaque au clonage de voix par l’IA et parmi les victimes, 8 sur 10 ont perdu de l’argent à la suite de ces manœuvres.

Les pirates sont conscients d’à quel point les Français partagent leur voix en ligne (56%), certains même plusieurs fois par semaine à travers d’autres outils : notes audio, réseaux sociaux, commande vocale… Et l’intelligence artificielle permet d’en créer une réplique assez facilement, de quoi se faire passer pour des proches et envoyer de faux messages vocaux aux contacts des victimes, faisant croire qu’ils sont en danger ou en utilisant d’autres mensonges.

Ainsi, vous pouvez recevoir un message de votre proche, votre parent ou votre enfant, un message vocal réclamant de l’argent en urgence. Et 34% des personnes interrogées affirment qu’ils répondraient favorablement à ce genre de requête si le motif est suffisamment grave : vol, accident de la route ou encore perte du téléphone ou de portefeuille. Parmi les victimes interrogées, plus de 40% d’entre elles se sont fait voler au moins 1000€, tandis que 7% ont perdu des sommes comprises entre 5 000 et 15 000€.

Les chercheurs en sécurité soulignent à quel point cloner une voix peut être facile, même sans des connaissances informatiques poussées, grâce à une dizaine d’outils accessibles au grand public et gratuits. « Lors d’un essai, seules trois secondes d’audio ont suffi pour produire une correspondance à 85 % » expliquent-ils et avec davantage de temps, la correspondance peut grimer à 95% avec pour base seulement quelques fichiers vidéos.

Source : via Clubic

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox