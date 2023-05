Le saviez-vous : Free Mobile propose à ses abonnés une application gratuite pour mettre à jour leur carte SIM et éviter toute galère

Téléchargée plus de 100 000 fois sur le Google Play Store, l’application officielle ‘Mobile Config” de Free mérite d’être davantage connue. Les abonnés de l’opérateur sous Android peuvent en profiter pour configurer automatiquement leur smartphone et ainsi profiter d’une utilisation optimale de leur carte SIM.

Disponible depuis plus de 10 ans, Mobile Config de Free est une application méconnue qui s’avère très utile pour les possesseurs d’un smartphone Android (à partir d’Android 5.1) puisqu’elle permet notamment de configurer correctement les paramètres Internet & MMS pour les abonnés Free Mobile de France Métropolitaine ou de La Réunion.

Rarement mise à jour, cette app ne fonctionne pas sur certains mobiles équipés d’un chipset Mediatek à cause d’un bug. Elle a toutefois le mérite d’exister et d’enlever à certains abonnés une épine du pied. De quoi part exemple éviter un problème sur les APN, ou encore solutionner d’éventuels dysfonctionnements sur la data ou de l’IPV6. EN avril dernier, une nouvelle mouture a été déployée pour les versions d’Android plus récentes.

Malgré une bonne configuration sur certains modèles Android, les abonnés ne sont pas à l’abri d’une perte de connexion internet ou de certaines fonctions (MMS). Un certain nombre d’entre eux peuvent alors éprouver certaines difficultés à configurer manuellement leur smartphone. Mobile Config apparaît donc comme la solution toute trouvée grâce à son paramétrage automatique.

