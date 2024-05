Pour pousser à adopter la fibre optique, la filière réclame une fermeture plus rapide du cuivre

Si le déploiement de la fibre avance à son rythme, l’adoption par les clients ne suit pas et Infranum pense avoir trouvé une solution pour pousser les abonnés ADSL à migrer.

S’il n’y a plus d’ADSL, les abonnés passeront à la fibre. C’est cette philosophie qu’a mise en avant Infranum au cours de la présentation de son observatoire de la transition numérique des territoires durant le TRIP de Printemps de l’Avicca, association de collectivités engagées dans le numérique.

Si on peut compter sur un taux de couverture en fibre optique de 96% ou 98% en 2025, le taux de pénétration et la commercialisation ont atteint un “plafond de verre”, stagnant entre 50 et 70%. Ainsi, l’institution qui regroupe de nombreux industriels de la filière, il faut accélérer la fermeture du réseau cuivre. Si Orange prévoit une fermeture technique effective pour un milion de locaux en 2026, quatre millions supplémentaires en 2027 puis dix millions entre 2028, 2029 et 2030, le rythme devrait être bien plus accru mais aussi plus fluide selon Infranum. Il faudrait ainsi fixedr des objectifs plus hauts dès 2026 pour voir le nombre de raccordements accélérer et ainsi généraliser la fibre sur le territoire.

