Free propose à tous d’entrer « dans le game » avec des milliers de cadeaux à gagner

Free lance un grand concours ouvert à tous pour faire gagner de nombreux cadeaux simplement en visitant une boutique de l’opérateur.

L’opérateur de Xavier Niel vient de lancer un concours durant jusqu’au 10 juin prochain dans toutes les boutiques Free de France. De nombreux lots sont à gagner et que vous soyez abonnés Free ou non, vous pouvez tenter votre chance.

Il vous suffit de vous rendre dans une des boutiques de l’opérateur et de scanner un QR code pour participer. Vous pourrez ainsi remporter l’un des lots suivants : une “expérience exclusive tea-time” avec Netflix liée à la série Bridgerton, des places pour la finale Top 14 et pour les premières journées du championnat, un maillot ligue 1 dédicacé, un Samsung Galaxy S24+ ou un Redmi Note 12 Pro+ 5G, des places de cinéma pour Paradis Paris et Elyas ou encore un mois d’accès illimité à Cafeyn, l’abonnement de presse en ligne proposé en option chez Free et inclus dans les offres Ultra et Delta…

À noter, les lots sont à récupérer obligatoirement dans la boutique où vous avez tenté votre chance et une seule participation par personne est autorisée. Le règlement complet du jeu vous sera proposé dans les boutiques. Si vous souhaitez participer, vous pouvez trouver la boutique Free la plus proche de chez vous grâce à cette carte interactive.

