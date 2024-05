Iliad annonce un investissement futur de 2,5 milliards d’euros dans des data centers

Un investissement important dans les data centers en Europe est prévue pour la maison-mère de Free, pour répondre aux nouveaux besoins liés à l’intelligence artificielle.

En marge de l’annonce de ses résultats trimestriels, Iliad a annoncé son intention d’investir 2,5 milliard d’euros dans son activité data center sur les dix prochaines années. « L’Histoire s’accélère dans l’intelligence artificielle. Si la France et l’Europe veulent être un acteur majeur de cette technologie, il faudra des sociétés européennes au rendez-vous » affirme Thomas Reynaud, le directeur général de la maison-mère de Free aux Echos.

Si cette activité est déjà établie dans le groupe, avec plus de 150 clients externes, Iliad devra cependant faire face à une concurrence importante, notamment du côté d’Amazon, Google ou même Microsoft qui vient d’investir près de 4 milliards d’euros dans des centres de données en France. Ainsi, si le projet veut qu’Iliad reste “‘actionnaire de référence et l’opérateur industriel, on ne s’interdit pas de s’associer avec des fonds comme on avait pu le faire pour la fibre” explique le DG. Le groupe a déjà investi plusieurs centaines de millions dans l’IA avec un supercalculateur ou encore le laboratoire Kyutai.

Ainsi, la filiale Opcore d’Iliad qui s’occupe de la colocation d’espaces dans lesquels les équipements informatiques sont installés va pouvoir lancer la construction de nouveaux data centers, en se positionnant dans toute l’Europe bien qu’une grande partie des moyens déployés se concentre sur la France. Pour l’instant, la branche opère 15 centres de données, situés à Paris, Marseille et en Pologne. Au premier trimestre, le groupe dans son ensemble a enregistré 11,2 % de croissance, un niveau rare dans les télécoms, portant le chiffre d’affaires du début d’année à 2,43 milliards d’euros.

