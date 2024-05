Canal+ devrait inclure la version Standard de Max (HBO) le 11 juin dans certaines offres

Les abonnés aux offres Canal+ Ciné-Séries, Friends & Family, Intégrale et Rat+ Ciné-Séries vont profiter sans surcoût de la version Standard de l’ex-HBO dès son lancement en France le 11 juin. La filiale de Vivendi a quelque peu vendu la mèche.

Max, la plateforme de Warner Bros. Discovery, sera lancée en France le 11 juin prochain. Dès son lancement, elle sera intégrée pour les anciens et nouveaux abonnés aux offres Canal+ Ciné-Séries, Friends & Family, Intégrale et Rat+ Ciné-Séries sans surcoût, et sera également proposée en option aux autres abonnés, a fait savoir le groupe début mai . Si L’intégralité des contenus de Max pourra être visionnée directement sur myCanal et dans l’univers Canal+ des décodeurs des opérateurs télécom, une question se pose. Quelle version de l’ex-HBO Max sera incluse dans ces offres ?

A en croire les mentions légales d’un nouveau jeu concours lancé sur la page d’accueil de myCanal pour assister à la 1ère européenne de la saison 2 de la série House of The Dragon (HBO), il s’agira de la version Standard à 9,99€/mois (sans pub), avec deux écrans en simultané, qualité 1080p, jusqu’à 30 contenus hors connexion et l’accès à plusieurs chaînes thématiques comme CNN, Discovery Channel, Cartoon Network…) Cela tombe sous le sens puisque la filiale de Vivendi intègre déjà les versions “Standard” d’autres plateformes dans ses offres comme Netflix et Disney+.

