Free annonce une nouvelle performance sur le fixe au 1er trimestre avec “le succès du lancement de la Freebox Ultra”

L’opérateur de Xavier Niel a recruté 85 000 nouveaux abonnés sur le fixe lors des trois premiers mois de l’année, c’est le double par rapport à l’année dernière.

Après Orange, Bouygues Telecom et SFR, c’est au tour de Free de dévoiler ses résultats commerciaux et financiers pour le 1er trimestre. Le premier recruteur en 2022 et 2023 sur le fixe, confirme son leadership sur les 3 premiers mois de l’année avec le gain de 85 000 nouveaux abonnés, loin devant ses concurrents. Selon lui, cette performance est liée au lancement de sa Freebox Ultra fin janvier.

Free a ainsi recruté deux fois plus d’abonnés sur le segment que lors de la même période il y a un an (+42 000) mais il ne parvient pas à battre son record du 4e trimestre 2023 durant lequel il a séduit 100 000 nouveaux abonnés. Le lancement de l’offre Freebox Révolution Light à 29,99€/mois a peut-être également joué un rôle dans les résultats très solides de l’opérateur. De leur côté, Orange et SFR ont respectivement perdu 43 000 et 77 000 abonnés sur le segment alors que Bouygues Telecom en a gagné 38 000.

Sur la fibre l’opérateur reste en ligne avec les trimestres précédents avec 232 000 nouveaux abonnés.

“Près de 77% des abonnés Freebox bénéficient de la Fibre Free , des taux particulièrement élevés et en croissance continue, qui viennent récompenser les efforts constants engagés par le groupe pour proposer les meilleures technologies au meilleur rapport qualité/prix”, se félicité le FAI qui voit son revenu moyen par abonné (ARPU) grimpe de 5,6% à 36,3€.

Free enregistre la plus forte croissance de son chiffre d’affaires trimestriel depuis près de 10 ans, soit une hausse 10 %, à 1,58 milliards d’euros.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox