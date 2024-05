Free intègre de nouveaux films gratuits et en illimité dans son offre de streaming

Avec l’offre Oqee Ciné, regardez plus de 500 films et séries sur votre télévision ou emportez-les avec vous sur tous vos appareils : ordinateur, Freebox, tablette, smartphone et TV connectées. Place aux nouveautés de la semaine.

Oqee Ciné, la plateforme AVOD de Free réservée aux abonnés Freebox et Free Mobile 5G, enrichit chaque semaine son offre avec des films et séries en accès gratuit avec publicités pendant deux ans. Voici les nouveautés disponibles dès ce 31 mai 2024 :

Le thriller haletant Killshot : Mauvais endroit, mauvais moment, Carmen (Diane Lane indomptable) et son mari sont les témoins gênants d’un “contrat” exécuté par un tueur à gages (Mickey Rourke glaçant) et son acolyte dangereusement givré (Joseph Gordon-Levitt imprévisible). Ils deviennent des cibles à abattre.

L'effrayant Ghost stories : Est-il bien raisonnable d'avoir peur des fantômes? Un scientifique anglais spécialisé dans l'explication des phénomènes paranormaux est confronté à trois cas défiant toute rationalité… à moins que le Mal n'existe réellement? Dans le thriller vénéneux Eva,

le regretté Gaspard Ulliel incarne un gigolo opportuniste et écrivain imposteur dont la fascination pour la mystérieuse Eva, prostituée de luxe interprétée par l’impériale Isabelle Huppert, signera la perte. Le chasseur de primes : Le séduisant Gerard Butler dans un rôle qui lui va à merveille est ravi d’être engagé pour mettre en prison son exaspérante ex-femme, interprétée par la pétillante Jennifer Aniston dans cette comédie romantique pleine d’action. Leur couple était un fiasco, mais leurs destins sont à nouveau liés pour le meilleur et pour le pire quand ils doivent échapper aux tueurs à leurs trousse s. Enfin le très touchant L’enfant de Kaboul, une femme voilée de bleu abandonne son bébé à l’arrière d’un taxi à Kaboul. Le chauffeur, qui ne sait pas quoi faire de l’enfant, tente tout pour la retrouver. Reflets sensibles, chaotiques et drôles de la vie quotidienne dans la capitale afghane.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox