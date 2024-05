Abonnés Freebox et Amazon Prime : récupérez maintenant un tout nouveau jeu PC gratuit très poétique

Un jeu coloré et poétique à découvrir cette semaine avec Prime Gaming.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, un nouveau titre a été ajouté à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Vous pouvez le récupérer gratuitement pendant 33 jours et y jouer quand vous voudrez, même après cette période.

The Lullaby of Life est une aventure de puzzle dans laquelle vous rencontrez des énigmes résolues grâce à des notes de musique basées sur le chronométrage. Résolvez ces défis en utilisant des ondes sonores correspondant à des séquences de couleurs et de symboles différents. Dans ce jeu sorti en avril dernier, défiez votre façon de penser avec chaque niveau proposant des énigmes, des mécanismes et une ambiance uniques. Réveillez de nouveaux compagnons, donnez vie à des êtres inertes et trouvez votre chemin dans cet univers abstrait.

Un univers vivant et mélodieux pas comme les autres, laissez la tranquillité des couleurs, de l’animation et des ondes sonores apporter le calme pendant que votre esprit se concentre sur la résolution d’énigmes de plus en plus difficiles. Un jeu immersif qui vous laissera un sentiment de tranquillité et d’inspiration.



Pour récupérer ce jeu, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et dans la nouvelle offre Freebox Ultra et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe. Vous avez également accès à bien plusieurs autres jeux sur la page Prime Gaming, y compris des triple A comme Tomb Raider ou Fallout 3.

