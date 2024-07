Découvrez le 2 nouvelles chaînes qui vont être lancées sur la TNT et sur les box

2 nouvelles chaînes gratuites vont être proposées prochainement sur la TNT mais également sur les box.

C’est le corolaire de la perte des fréquences TNT de C8 et NRJ12, deux autres projets de chaînes ont été rétenus par l’ARCOM suite à l’appel à candidature qu’elle a lancé en vue de l’échéance, en 2025, des autorisations de quinze services.

La première de ces nouvelles chaînes se nomme, pour le moment, OF TV et est proposée par la société OUEST-FRANCE TV. Cette chaîne couvrira une variété de domaines tels que la politique, le social, le sport, la culture, l’économie, les initiatives locales, et les événements marquants.

En plus de l’actualité, la chaîne offrira des émissions culturelles, des débats, des reportages et des documentaires, toujours avec un souci de pluralisme et d’indépendance éditoriale. Le projet inclut également une diffusion en haute définition pour une meilleure qualité d’image.

La deuxième porte le nom RÉELSTV et est édité par la société CMI France CMI France qui est un acteur majeur dans le secteur des médias en France, déjà connu pour ses publications emblématiques comme “ELLE”, “Marianne”, “Télé 7 Jours”, entre autres​.

Cette nouvelle chaîne se positionne comme une chaîne de télévision généraliste avec une programmation axée sur trois piliers principaux : documentaire, débat et divertissement.

En termes de contenus, RÉELSTV mettra un fort accent sur les documentaires “populaires de qualité”, visant à combler une lacune actuelle sur la TNT en offrant des contenus éducatifs et informatifs accessibles à un large public.

En fin d’après-midi, RéelsTV proposera des émissions de débats et d’information. Ces programmes traiteront des sujets d’actualité sociétale, politique, économique et culturelle, permettant un échange d’idées dans un cadre tolérant et pluraliste.

En soirée, la chaîne diffusera des programmes de divertissement incluant des films, des séries de fiction, et des spectacles vivants. L’objectif est d’offrir une variété de contenus pour captiver une audience diversifiée.

Ces 2 nouvelles seront lancées sur la TNT et sur les box dans quelques mois. En attendant l’ARCOM engagera les négociations avec les candidats concernés en vue de conclure les conventions, pour enfin délivrer les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique, d’ici la fin de l’année 2024.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox