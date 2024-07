Dates de lancement et de disparition, numéros de canaux, etc. : tout savoir sur la nouvelle composition des chaînes de la TNT

De gros boulversements vont avoir lieu dans la paysage audiovisuel français, on vous donne toutes les infos.

L’ARCOM a annoncé ce jour la nouvelle compostion des chaînes de la TNT, avec deux infromations majeures, à savoir le retrait des fréqences pour C8 et NRJ 12 et l’arrivée de 2 nouvelles chaînes. L’Autorité de l’audiovisuel et du numérique va désormais établir des conventions avec chacun des candidats retenus, condition indispensable à la délivrance d’une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique sur la TNT, d’une durée maximale de dix ans. Tout va ainsi se mettre en place durant les prochains mois.

La nouvelle composition des chaînes de la TNT :

A l’issue de ces auditions et après un examen approfondi et comparé des dossiers de candidature, l’Autorité, réunie en collège plénier, a présélectionné, à titre de mesure préparatoire, les projets suivants :

BFM TV (société BFM TV)

CANAL+ (Société d’édition de CANAL PLUS)

CANAL+ CINEMA(S) (Société d’édition de CANAL PLUS)

CANAL+ SPORT (Société d’édition de CANAL PLUS)

CNEWS (Société d’exploitation d’un service d’information)

CSTAR (société CSTAR)

GULLI (société JEUNESSE TV)

LCI (société LA CHAÎNE INFO)

OF TV (société OUEST-FRANCE TV)

PARIS PREMIERE (société PARIS PREMIERE)

PLANETE+ (société Canal+ Thématiques)

RÉELSTV (société CMI France)

TFX (société TFX)

TMC (société TELE MONTE CARLO)

W9 (société EDI-TV)

Quand vont arriver les nouvelles chaînes et disparaitre C8 et NRJ 12 ?

L’arrivée de RÉELSTV et de OF TV se fera en même temps que le retrait de C8 et NRJ12, c’est à dire l’échance de la convention de ces dernières. Les conventions des chaînes de la TNT arriveront à échéance en 2025, avec un calendrier différent selon les chaînes. Plus précisément, les autorisations de diffusion pour les chaînes C8 et NRJ12 se termineront en février 2025, et seront donc retirées de la TNT à cette date.

Renumérotation des canaux des chaînes de la TNT

Au delà du choix des chaînes l’ARCOM va également examiner la numérotation des services à l’automne avant la délivrance des autorisations. Un numéro logique sera attribué à chaque candidat autorisé, dans le respect des principes de la loi du 30 septembre 1986, parmi lesquels figure l’intérêt du public. Ce choix impactera également les bouquet TV des box puisque la numérotation est calquée sur celle de la TNT.

Logiquement, les chaînes qui ont vu leur fréquence renouvellée (BFM TV, CANAL+, CANAL+ , CANAL+ SPORT, CNEWS, CSTAR, GULLI, LCI, PARIS PREMIERE, PLANETE+, TFX, TMC, W9) ne devraient pas changer de canaux. Il pourrait toutefois y avoir quelques évolutions puisque, par exemple, LCI souhaite avoir un canal proche de BFMTV et CNews.

L’attribution de canaux devrait donc princiapalement concerner les 2 nouvelles chaînes à savoir RÉELSTV et OF TV. Ces chaînes devraient donc reprendre les canaux 8 et 12, libérés par C8 et NRJ12, à moins qu’une renumérotation plus large ait lieu.

