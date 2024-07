Microsoft augmente le prix du Xbox Game Pass

À partir du 10 juillet, le Xbox Game Pass subit des changements significatifs en termes de prix et de services offerts. Microsoft a décidé de modifier les conditions d’accès aux exclusivités pour les futurs membres, les réservant désormais au Xbox Game Pass Ultimate.

Lors du Xbox Showcase de juin 2023 à Los Angeles, Microsoft a captivé son audience avec des annonces majeures. Des titres attendus comme Call of Duty: Black Ops 6, Indiana Jones et le Cercle Ancien, et Gears of War: E-Day ont été dévoilés, promettant une riche expérience de jeu aux fans.

Qu’est-ce que le Xbox Game Pass ?

Le Xbox Game Pass est un abonnement qui offre un accès illimité à un vaste catalogue de jeux sur consoles Xbox (One et Series) ainsi que sur PC (Windows 10 et 11). Le service comprend plus de 300 jeux, allant des dernières sorties aux classiques, ainsi que des jeux indépendants. Les jeux peuvent être téléchargés ou joués en cloud gaming, selon le forfait choisi.

Les Nouveaux Abonnements Xbox Game Pass

Xbox Game Pass Core : le Game Pass Core remplace l’ancien Xbox Live Gold. Il permet de jouer en ligne et offre un accès à plus de 25 jeux sélectionnés.

Xbox Game Pass Standard : le Game Pass Standard est la nouvelle offre qui se distingue par l’absence des exclusivités le jour de leur sortie. Les jeux seront disponibles quelques mois après leur lancement initial. Il permet de jouer en ligne et propose des remises sur les jeux.

PC Game Pass : Le PC Game Pass continue de proposer l’accès à un vaste catalogue de jeux compatibles PC, incluant les exclusivités dès leur sortie et l’abonnement à EA Play.

Xbox Game Pass Ultimate : le Game Pass Ultimate regroupe tous les avantages des autres abonnements et permet d’accéder à l’ensemble du catalogue de jeux sur toutes les plateformes disponibles. Il inclut également EA Play et le cloud gaming.

Changements de Tarifs

Xbox Game Pass Core : 69,99 euros par an (au lieu de 59,99 euros).

Xbox Game Pass Ultimate** : 17,99 euros par mois (au lieu de 14,99 euros).

PC Game Pass : 11,99 euros par mois (au lieu de 9,99 euros).

Le tarif du Game Pass Standard n’a pas encore été annoncé pour la France, mais il sera de 14,99 dollars par mois aux États-Unis.

Quand ces changements entrent-ils en vigueur ?

Les nouveaux tarifs et abonnements prennent effet à partir du 10 juillet pour les nouveaux membres. Les membres actuels verront les modifications tarifaires à partir du 12 septembre 2024. Les anciens abonnés du Game Pass pour console pourront conserver leur abonnement jusqu’en 2025.

Source : Xbox

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox