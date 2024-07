Free explique pourquoi Oqee n’est pas compatible avec les VPN

Si vous utilisez un VPN pour l’un de vos appareils sur lequel vous regardez habituellement Oqee, un message d’erreur devrait apparaître.

Avec un réseau privé virtuel (VPN), il est possible de modifier sa connexion pour apparaître à l’autre bout du monde depuis votre canapé par exemple. Certains utilisent ces outils pour des raisons professionnelles ou pour accéder à des contenus bloqués en France, mais qu’en est-il d’Oqee ?

Et bien l’opérateur explique que “dans le cadre de la lutte contre le piratage des flux, une opération de sécurisation a été réalisée récemment. C’est pourquoi vous n’avez peut-être malheureusement plus accès à” ses services si vous en utilisez un. En effet, vous pouvez alors voir s’afficher l’erreur Dash#2429, Dash#2451 ou Ressource indisponible – Erreur 1008. Free explique les raisons de cette action de sécurisation sur son site d’assistance, dans un article récemment mis à jour sur son site web.

“La politique imposée par les ayants-droits n’autorise malheureusement pas l’accès avec un VPN ! Il n’est donc pas possible d’accéder à l’application OQEE by Free via une connexion VPN. Vous devez déconnecter le VPN pour ensuite profiter de nouveau nos services“, ainsi, comment accéder aux services Oqee By Free en mobilité sans VPN ? Free indique les règles imposées pour continuer à regarder Oqee et où cela est possible, selon les appareils :

Boîtier/TV : vous pouvez accéder à votre compte OQEE by Free sur Apple TV, boîtier/TV et Samsung TV dans les pays membres de l’Union Européenne et connecté via n’importe quel fournisseur internet. Note : l’application OQEE by Free sur Player Pop est uniquement disponible connecté depuis votre ligne Freebox.

Mobile/Tablette : vous pouvez accéder à votre compte OQEE by Free connecté à n’importe quel fournisseur internet, en WIFI (ou données) sur mobile et tablette, dans les pays membres de l’Union Européenne.

Web : il est possible d’accéder à votre compte OQEE by Free sur oqee.tv sur navigateur connecté à n’importe quel fournisseur d’accès uniquement dans les pays membres de l’Union Européenne.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox