L’After Foot de RMC débarque à la télévision avec une chaîne dédiée très bientôt disponible sur de nombreux supports

Très suivie à la radio et en podcast, l’émission foot phare de RMC verra naître le 7 avril sa propre chaîne TV baptisée After Foot TV.

Les fidèles auditeurs de l’After Foot vont être ravis, l’émission populaire de RMC s’offre une chaîne de télévision à part entière. Dès le 7 avril, After Foot TV sera accessible 24h/24 et 7j/7, proposant un condensé de débats animés, d’analyses percutantes et d’échanges passionnés autour de l’actualité du ballon rond.

Emmenée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Nicolas Jamain, Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande, l’émission conserve son ADN : des discussions sans filtre et un ton direct qui ont fait son succès. La grille de programmation sera riche avec des rendez-vous bien établis comme Génération After (20h-22h du lundi au jeudi) et l’After Foot en direct chaque soir dès 22h (ou 23h en cas de match). Les soirs de grandes affiches, La Libre Antenne prendra le relais à minuit pour prolonger l’analyse et les réactions.

Pour suivre After Foot TV, plusieurs options s’offrent aux téléspectateurs, la plateforme RMC BFM Play, YouTube, Molotov, Samsung TV Plus, TCL, LG (téléviseurs connectés) et le canal 29 des box de SFR

Les amateurs de football pourront également retrouver des déclinaisons thématiques hebdomadaires avec After Angleterre, After Espagne, After Italie ou encore After Afrique, proposant des focus approfondis sur les championnats majeurs.

Source : RMC Sport

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox