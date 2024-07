Les nouveaux Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6 sont déjà disponibles à la précommande chez Free Mobile

A peine annoncés, les nouveaux smartphones pliables de Samsung sont proposés sur le site web de Free avec deux offres promotionnelles.

Aujourd’hui se tenait la conférence Galaxy Unpacked durant laquelle Samsung dévoilait ses nouveaux produits de sa gamme, dont un anneau connecté et surtout deux nouveaux smartphones pliables, à savoir le Galaxy Z Flip 6 et le Galaxy Z Fold 6. Ils sont d’ores et déjà disponibles en précommande sur le site web de Free Mobile jusqu’au 19 juillet. Tous deux sont proposés soit avec 256 Go soit avec 512 Go et dans plusieurs coloris, voici les tarifs :

Galaxy Z Flip 6 (256 Go) : 1199€ au comptant ou avec Free Flex 499€ à la commande puis 24.99€/mois pendant 24 mois (option d’achat 100€)

1199€ au comptant ou avec Free Flex 499€ à la commande puis 24.99€/mois pendant 24 mois (option d’achat 100€) Galaxy Z Flip 6 (512 Go) : 1319€ au comptant ou avec Free Flex 619€ à la commande puis 24.99€/mois pendant 24 mois (option d’achat 100€)

Deux offres promotionnelles : 100€ de bonus reprise et 100€ remboursés

: 1319€ au comptant ou avec Free Flex 619€ à la commande puis 24.99€/mois pendant 24 mois (option d’achat 100€) Deux offres promotionnelles : 100€ de bonus reprise et 100€ remboursés Galaxy Z Fold 6 (256 Go) : 1999€ au comptant ou avec Free Flex 1349€ à la commande puis 22.99€/mois (option d’achat 98€)

1999€ au comptant ou avec Free Flex 1349€ à la commande puis 22.99€/mois (option d’achat 98€) Galaxy Z Gold 6 (512 Go) : 2119€ au comptant ou avec Free Flex 1469€ à la commande puis 22.99€/mois (option d’achat 98€)

Une offre promotionnelle : 100€ de bonus reprise

Ces deux smartphones sont les fleurons de la gamme Galaxy de Samsung, proposant des performances très poussées avec un design pliable. Du côté du Fold, on retrouve un écran de 7.6 pouces, mais aussi le système d’intelligence artificielle “Galaxy AI” lancé récemment par le fabricant sud-coréen. Son design a été pensé pour être robuste avec de l’aluminium. Côté photos, avec un capteur haute résolution de 50 Mpx, le Galaxy Z Fold6 soutenu par une optique Ultra Grand Angle de 12 Mpx et un téléobjectif 10 Mpx, vous devriez être servis. Samsung annonce une gestion intelligente de l’énergie, ce qui, couplée à sa batterie 4400 mAh, devrait permettre d’atteindre une autonomie en lecture vidéo jusqu’à 23h selon la firme.

Du côté du Z Flip, son écran Super AMOLED FlexWindow de 3,4 pouces a encore été amélioré, permettant des fonctions assistées par l’IA sans même avoir besoin d’ouvrir l’appareil. Et pour les communications en déplacement, vous pouvez répondre aux SMS avec les réponses suggérées qui analyse vos derniers messages pour vous proposer une réponse adaptée. Côté photo, il embarque un capteur grand angle de 50 Mp associé à un ultra grand angle de 12 Mp. Niveau performances techniques, le smartphone embarque une batterie de 4000 mAh et le même processeur que son frère plus grand à savoir le Snapdragon 8 Gen 3.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox