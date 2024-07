Fibre et ADSL : nPerf lance une nouvelle application de test de débit évoluée pour PC et Mac

Avec la nouvelle application nPerf pour ordinateur, vous pouvez tester votre connexion jusqu’à 10 Gb/s.

De quoi mesurer la qualité de votre connexion fixe sans subir les limites de votre navigateur. Sur son site internet, l’outil de speedtest fixe et mobile annonce actuellement la disponibilité d’une nouvelle application pour Windows et Mac, et invite les utilisateurs à la tester. Annoncé en avril 2024, celle-ci vous permet d’évaluer la qualité de votre connexion Internet fixe (ADSL ou fibre) en testant des vitesses allant jusqu’à 10 Gb/s, avec, des tests de streaming, de latence et de navigation inclus.

L’interface permet une navigation fluide, avec un menu déroulant pratique situé dans le coin supérieur gauche, vous permettant d’effectuer des tests séparés pour le calcul du débit uniquement, de la navigation web et du streaming vidéo. Un historique complet des résultats des tests est disponible, chacun d’entre eux étant localisé sur une carte.

“Alors que l’utilisation d’Internet devient de plus en plus intensive en données, il est crucial que les outils de test suivent le rythme et soient capables de tester des vitesses allant jusqu’à 10 Gb/s. De plus, un nombre croissant de fournisseurs Internet proposent désormais des forfaits de données plus importants associés aux routeurs. Dotée de technologies de pointe, l’application de bureau nPerf établit une nouvelle norme pour les tests Internet. Avec une fonctionnalité de test de streaming utilisant le moteur Chromium, développé par Google et utilisé dans des navigateurs populaires tels que Chrome et Edge, vous pouvez évaluer les capacités de chargement et de streaming de votre connexion avec la plus grande précision”, explique nPerf.

Par ailleurs, l’intégration du moteur VLC garantit une analyse complète du chargement des vidéos YouTube, fournissant des informations sur les performances de votre connexion lors du streaming multimédia. nPerf est également disponible sur Linux, iOS et Android.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox