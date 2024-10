Ligue 1 : beIN Sports confirme ne pas avoir payé les droits

Le co-diffuseur du football français a assuré hier avoir réglé les frais de la Ligue 2 et des droits internationaux, mais “attendre les conditions contractuelles élémentaires” pour payer ceux de la Ligue 1.

Alors que la saison a démarré depuis le mois d’août, beIN n’a toujours pas réglé sa première facture à la LFP pour la diffusion de son match par journée de la Ligue. Après des mois d’âpres négociations entre tous les acteurs, DAZN a raflé la majorité des rencontrés mais le qatari a tout de même décroché une diffusion nationale, pour 100 millions d’euros environs par saison (dont 80 millions en droits directs et 20 en sponsoring pour les clubs).

Pour justifier ce retard, beIN affirme continuer “d’attendre que les conditions contractuelles les plus élémentaires soient fournies par les clubs et LFP Media en ce qui concerne les droits de la Ligue 1″. D’après des sources de l’AFP, trois sujets doivent être finalisés, à savoir la possibilité de co-diffuser des matches, les opportunités de sponsoring et les contraintes de programmation. Le diffuseur affirme cependant qu’une fois toutes ces questions tranchées, “le paiement sera effectué immédiatement“.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox