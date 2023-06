“TPMP” : Matthieu Delormeau révèle les raisons de son départ de l’émission

L’ancien animateur de “TPMP People” fait des révélations exclusives lors d’une interview accordée à “TV Mag“.

Matthieu Delormeau brise le silence et explique les raisons de son départ soudain de l’animation de “TPMP People” et de sa chronique dans “Touche pas à mon poste” sur C8. Un tweet énigmatique en mai 2023 avait marqué son départ précipité, laissant place à l’animateur Bernard Montiel pour son émission du samedi en fin d’après-midi. Matthieu Delormeau, élu meilleur chroniqueur de “TPMP” selon un récent sondage, accorde une interview exclusive à “TV Mag” où il revient sur les circonstances de son départ du célèbre talk-show de C8. Il révèle qu’il n’a pas pu attendre la fin de la saison pour annoncer son départ : “Ce n’était pas pour faire du buzz“. “L’émission me correspondant sans doute moins, ma relation avec Cyril était parfois un peu tendue, même si nous avons une affection mutuelle et qu’elle se poursuivra, et je ne sais pas mentir à l’antenne. Alors, si c’est pour faire la tête à l’écran, autant partir“, confie t-il.

Matthieu Delormeau révèle que des désaccords sont survenus avec l’animateur de “TPMP“, “comme dans toutes entreprises”. “Mais, là encore, je les garderai pour moi. Je suis un capricieux parfois, bougon, même un peu star. Pourtant, oui, je sais, il n’y a aucune raison ! (rires). Mais je suis un garçon droit. Une poignée de main est un contrat pour moi. ‘TPMP’ et le groupe Bolloré m’ont nourri et donné de belles émissions pendant huit ans. Je divorce, certes, mais ne comptez pas sur moi pour mordre les mains qui m’ont nourri“, indique l’animateur. Matthieu Delormeau affirme qu’il ne fera plus son retour dans l’émission “Touche pas à mon poste“. “Ce serait très irrespectueux. C’est définitif. C’est déjà derrière au moment où je vous parle. Je commençais un peu à m’ennuyer et ça, je pense que c’est le pire dans son métier“. “Mon énorme regret est de quitter ‘TPMP People’ mais pour des raisons évidentes, ça n’allait pas l’un sans l’autre. Mais qu’est-ce que j’ai aimé animer cette émission, rencontrer des artistes, rire avec la bande… Mais c’est la vie, on ne peut pas tout avoir“, poursuit Matthieu Delormeau avant de souhaiter que l’émission “se poursuive la saison prochaine“.

Source : Pure Médias

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox