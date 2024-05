Cauet ne reviendra pas sur les antennes du groupe NRJ

Au mois de novembre 2023, le groupe avait annoncé le retrait provisoire de l’antenne de l’animateur.

Le Tribunal de commerce a retenu que le retour à l’antenne de Sébastien Cauet n’était plus possible de sorte que les conditions d’exécution normale du contrat n’étaient durablement plus réunies. C’est donc à raison que NRJ a été contrainte, en janvier 2024, de constater la caducité des accords conclus avec l’animateur et ses sociétés pour cette émission. En conséquence, le Tribunal a débouté Sébastien Cauet et ses sociétés de leurs demandes indemnitaires.

Le groupe NRJ entend réaffirmer son attachement à la présomption d’innocence. L’autorité judiciaire étant saisie des accusations portées à l’encontre de Sébastien Cauet, il lui appartient seule de conduire les investigations dans le respect du droit des personnes.

Le groupe NRJ, dont les radios sont écoutées chaque jour par 10 millions d’auditeurs, tient enfin à rappeler qu’il fonde ses activités sur un ensemble de valeurs et de principes éthiques qui impose notamment à chacun d’agir et de se comporter au quotidien, de manière appropriée, dans le cadre de l’exercice de ses responsabilités professionnelles.

