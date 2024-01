Récapitulatif des 18 chaînes françaises offertes sur la Freebox en janvier

L’année 2024 commence avec plein de cadeaux chez Free et pas moins de 18 chaînes françaises qui sont offertes à tous les abonnés Freebox et même une partie des abonnés Free Mobile.

Nous vous avons annoncé ces derniers jours de nombreuses chaînes offertes aux abonnés Freebox jusqu’au 2 février. Il y a en pour tous les goûts : cinéma, jeunesse, science, généralistes, etc. Afin que chacun puissent profiter de ces cadeaux de rentrée, nous vous proposons de découvrir la liste complète des chaînes offertes ci dessous :

Paris première sur le canal 28 de Freebox TV

Téva sur le canal 53

M6 Music sur le canal 64

Canal J sur le canal 149

Tiji sur le canal 142

MCM sur le canal 87

RFM TV sur le canal 261

MCM TOP sur le canal 271

Warner TV sur le canal 57

Warner TV Next/Adult Swim sur le canal 82

TCM Cinéma sur le canal 123

Discovery Channel sur le canal 66

Discovery ID sur le canal 65

Cartoon Network sur le canal 145

Cartoonito sur le canal 144

Boomerang sur le canal 67

Histoire TV sur le canal 205

Ushuaïa TV sur le canal 204

TV Breizh sur le canal 54

Certaines de ces chaînes ne concernent que les abonnés, Freebox Pop, Freebox Mini 4K, Freebox One et Freebox Crystal puisqu’elles sont déjà incluses dans les offres Freebox Révolution avec TV by Canal et Freebox Delta.

Pour bénéficier de ces mises au clair, il suffit simplement de vous rendre sur les canaux idoines dès maintenant et jusqu’au 2 février, sans aucune manipulation à réaliser. Ces chaînes sont offertes sur toutes les interfaces TV des Freebox mais également sur l’application OQee, donc y compris pour les abonnés au forfait mobile Free à 19,99€/mois.

