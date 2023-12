Freebox : bénéficier d’une chaîne offerte dès maintenant et jusqu’en janvier

La chaîne Melody est offerte dès maintenant sur la Freebox.

Melody est proposée gratuitement sur la Freebox jusqu’au 3 janvier 2024, sur le canal 262 de Freebox TV. Il s’agit de la seule télévision musicale à proposer chaque jour les grandes émissions de variété des années 60 à 90, jamais revues depuis leur diffusion initiale, et diffusées dans leur intégralité.

Sur Melody vous pouvez retrouver les stars et les émissions iconiques de la télévision française : Palmarès des chansons, Champs Elysées, Numéro 1, Domino, Les Rendez-vous du Dimanche, Top A, Age tendre et tête de bois, Cadet Rousselle, Stars et pleins d’autres… Retrouvez également le meilleur de la musique, des premiers tubes de Johnny aux derniers de Patrick Bruel, en passant par les grands moments d’artistes français et internationaux : Claude François, Sheila, Mike Brant, Sylvie Vartan, Michel Sardou, Dalida, les Rolling Stones, Mickael Jackson, Police … Sans oublier les films et concerts qui ont marqué l’univers musical.

Comme d’habitude, pour bénéficier de cette mise au clair, il n’y a aucune manipulation à réaliser, il suffira de vous rendre sur le canal 262 de Freebox TV (depuis OQee ou depuis votre Freebox) à partir de maintenant.

