Le saviez-vous : Free propose un service très utile et gratuit pour tout le monde, même pour les non-abonnés

Le service d’envoi de fichiers “Free Transfert” est gratuit pour tous, avec certaines limites. Pour les abonnés Free, l’opérateur propose Transfert Premium, sans surcoût.

Vous connaissez WeTransfer ? La plateforme proposant le partage de fichiers via un simple lien généré depuis votre navigateur ? Free a lancé un service similaire en 2005 avant de le refondre totalement en juillet 2021, baptisé Free Transfert.

En février dernier, la plateforme a évolué une nouvelle fois. Jadis accessible aux abonnés Free uniquement, le service proposé aujourd’hui à tous les utilisateurs de manière gratuite. Une offre premium est quant à elle réservée en exclusivité aux abonnés Free connectés depuis leur Freebox (connexion avec une adresse IP Free ou Free Pro) et aux abonnés mobile Free.

La version gratuite pour tous permet jusqu’à 10 Go par transfert pour une validité de 7 jours par envoi, le tout vers 10 destinataires maximum. Free Transfert Premium ne limite quant à lui pas la taille d’envoi de fichiers, c’est illimité. La validité du transfert s’étend à 30 jours alors que le nombre de destinataires grimpe à 50. Pour les deux versions, le type de transfert proposé est l’e-mail et le lien partageable. La protection est permise par mot de passe, le stockage des données est effectué en France. Le nombre de transferts autorisés par jour est illimité.

Hébergé en France, Free Transfert ne nécessite pas de créer un compte. Il suffit de glisser les fichiers à envoyer dans une fenêtre, puis de sélectionner le type d’envoi par mail ou lien avant de choisir la validité du transfert de 24 heures à 30 jours. Free permet de protéger votre transfert avec la création d’un mot de passe à saisir afin de récupérer les fichiers reçus par votre destinataire.

Avant de mettre en ligne des documents par ce biais, Free précise qu’il est important de tenir compte de certaines informations : “Les échanges illicites d’œuvres et d’enregistrements protégés, ainsi que le piratage, nuisent à la création artistique. Le non-respect des lois en vigueur, notamment celles concernant le respect de la propriété intellectuelle et artistique, peut donner lieu à des poursuites et à des condamnations. Tout manquement ou plainte d’ayants droit entraînera irrémédiablement la suppression du (ou des) fichier(s) en question. En cas de non-respect de cette règle, l’adresse IP concernée pourrait être bannie”.

